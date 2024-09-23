Τουλάχιστον 16 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδί, αργά το βράδυ της Κυριακής, εξαιτίας αεροπορικών πληγμάτων της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σήμερα.

Σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους από πολυκατοικίες οι οποίες υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών μέσω Telegram. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, κατά την ίδια πηγή.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Ρωσίας σε αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

