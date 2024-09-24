Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Zoζέπ Μπορέλ προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι η σύρραξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολά απειλεί να βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», ανέφερε ο διπλωμάτης, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του της G7 στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Αν αυτή δεν είναι σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα την αποκαλούσατε», επέμεινε, αναφερόμενος στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

