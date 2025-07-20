Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 142 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας - 27 πάνω από τη Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 142 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 27 πάνω από την περιοχή της πρωτεύουσα.

Τα drones ανακοινώθηκε ότι καταρρίφθηκαν σε αριθμό περιοχών στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, όπως και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τις επιθέσεις αυτές 4 drones κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία καταρρίφθηκαν σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Telegram γύρω στις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας Rosaviatsia, τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα --Σερεμέτιεβο, Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι-- επηρεάστηκαν, με αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση 134 πτήσεων.

Ως τις 10:00 ώρα Μόσχας, μόνον δύο αεροδρόμια παρέμεναν κλειστά στην εναέρια κυκλοφορία --το Βνούκοβο στην περιοχή της Μόσχας και το Γκράμπτσεβο στην περιοχή της Καλούγκα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

