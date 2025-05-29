Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 44 ανθρώπων σε ισραηλινές επιθέσεις, εκ των οποίων οι 23 σε πλήγμα σε κατοικία στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Σαράντα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας» από τα μεσάνυχτα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ αλ-Μουγαγίρ, αξιωματούχος αυτής της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών. «Είκοσι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν και αρκετοί θεωρούνται αγνοούμενοι ύστερα από ισραηλινό πλήγμα σε κατοικία» στην περιοχή του παλαιστινιακού προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «δύο ανθρώπους που σκοτώθηκαν και αρκετούς τραυματίες από τα πυρά ισραηλινών δυνάμεων σήμερα το πρωί κοντά στο αμερικανικό κέντρο βοήθειας στον άξονα του Μοράγκ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για το πλήγμα στο Μπουρέιτζ και τα πλήγματα κοντά στο κέντρο βοήθειας, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

Το κέντρο βοήθειας, το οποίο διαχειρίζεται οργάνωση που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, συμμετέχει σε ένα νέο σχέδιο διανομής της βοήθειας στη Γάζα, το οποίο, σύμφωνα με το Ισραήλ, έχει στόχο να αποτρέψει τη Χαμάς να αρπάξει τις προμήθειες αλλά το οποίο έχει προκαλέσει πολλές επικρίσεις, μεταξύ άλλων και από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από το Αλ-Μπουρέιτζ δείχνουν Παλαιστίνιους να ψάχνουν στα χαλάσματα ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Σε ανακοίνωση, ο στρατός δήλωσε ότι έπληξε «δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας» στη διάρκεια της περασμένης ημέρας.

«Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν βρίσκονταν τρομοκράτες, στρατιωτικές δομές, παρατηρητήρια και θέσεις ελεύθερων σκοπευτών που αποτελούσαν απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή, σήραγγες και άλλες τοποθεσίες τρομοκρατικών υποδομών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, το Ισραήλ κλιμάκωσε τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα, η οποία πυροδοτήθηκε από επίθεση της ισλαμιστικής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κατά πλειονότητα αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στην επίθεση εκείνη της 7ης Οκτωβρίου, οι 57 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πάνω από 54.249 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.