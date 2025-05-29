Η Shin Bet απέτρεψε 85 ιρανικές απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων εναντίον Ισραηλινών

Η Shin Bet, η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας έχει αποτρέψει 85 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων από Ιρανούς πράκτορες που στόχευαν Ισραηλινούς πολίτες τους τελευταίους μήνες, όπως αποκάλυψαν αξιωματούχοι ασφαλείας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η εκστρατεία, η οποία φαίνεται να κλιμακώνεται, έχει επικεντρωθεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων για την πιθανή υποστήριξη μελλοντικών φυσικών επιθέσεων εντός του Ισραήλ.

Σε συντονισμό με την Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, η Shin Bet εντόπισε μια αξιοσημείωτη αύξηση στις απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων προκειμένου χάκερς να διεισδύσουν σε προσωπικά στοιχεία ατόμων που βρίσκονται σε ευαίσθητες ή δημόσιες θέσεις. Μεταξύ των ατόμων που έχουν στοχοποιηθεί είναι ανώτεροι αξιωματούχοι του αμυντικού κατεστημένου, πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης.

Οι χάκερς επιδίωξαν πρόσβαση σε ιδιωτικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και λογαριασμούς email, με στόχο την εξαγωγή πληροφοριών, όπως διευθύνσεις, κοινωνικές επαφές και συνήθεις ταξιδιωτικές διαδρομές. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο σκοπός αυτής της παρακολούθησης είναι να επιτρέψει σε ιρανικά στοιχεία να σχεδιάζουν επιθέσεις εντός του Ισραήλ, πιθανώς αξιοποιώντας στρατολογημένους πράκτορες.

Σύμφωνα με τη Shin Bet, πολλές από τις επιθέσεις ξεκίνησαν με φαινομενικά αβλαβή μηνύματα που στάλθηκαν μέσω πλατφορμών όπως το WhatsApp, το Telegram ή με email. Αυτά τα μηνύματα συχνά προσαρμόζονταν ώστε να φαίνονται σχετικά με το υπόβαθρο ή το επάγγελμα του παραλήπτη, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση υποψιών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι χάκερς

Μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιελάμβανε την αποστολή ενός συνδέσμου που φαινόταν να είναι μια συνεδρία Google Meet, η οποία κατεύθυνε τον αποδέκτη του συνδέσμου σε μια ψεύτικη σελίδα σύνδεσης. Εάν το θύμα εισήγαγε τα διαπιστευτήριά του, οι εισβολείς αποκτούσαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στην Google και στα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των email, των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης, του ιστορικού τοποθεσίας και των αποθηκευμένων πολυμέσων στο cloud.

Σε άλλες περιπτώσεις, το κακόβουλο λογισμικό ενσωματώθηκε σε έγγραφα ή μεταμφιέστηκε σε εφαρμογές που παρουσιάστηκαν ως νόμιμα αρχεία για ανάγνωση ή αναθεώρηση.

Ένας αξιωματούχος της Shin Bet δήλωσε ότι μια τέτοια δραστηριότητα αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική του Ιράν να προσπαθεί να βλάψει τους Ισραηλινούς σε προσωπικό επίπεδο. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε αδυσώπητες προσπάθειες από εχθρικές οντότητες να διεισδύσουν και να βλάπτουν τις ζωές ατόμων», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να αποφευχθούν με επαγρύπνηση, υπεύθυνη συμπεριφορά και προσοχή στο διαδίκτυο - ειδικά αποφεύγοντας το κλικ σε άγνωστους συνδέσμους».

Η Shin Bet δήλωσε ότι θα διατηρήσει στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ασφαλείας για την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση των ιρανικών κυβερνοεπιχειρήσεων προτού επιτύχουν τους στόχους τους.

Πηγή: skai.gr

