Η Ρωσία κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει «αμέσως» τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει χερσαία εισβολή, προειδοποιώντας ότι αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση στον Λίβανο και καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες, να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το λιβανικό έδαφος και να εμπλακούν σε μια πραγματική αναζήτηση ειρηνικών τρόπων επίλυσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο βήμα (σ.σ. η χερσαία εισβολή) από την ισραηλινή στρατιωτική και πολιτική ηγεσία μετά τη δολοφονία ηγετών της Χεζμπολάχ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

