Αλάσκα: Ρωσικό μαχητικό SU-35 περνάει «ξυστά» από αμερικανικό F-16 - Βίντεο

Παρά λίγο εμπλοκή αμερικανικού μαχητικού F-16 με ρωσικό SU-35 σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου κοντά στην Αλάσκα, όταν το ρωσικό αεροσκάφος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό. Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε το βίντεο, που δείχνει το SU-35 να περνάει «ξυστά» από το F-16.



«Η συμπεριφορά ενός ρωσικού SU-35 ήταν μη ασφαλής, αντιεπαγγελματική και έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες – όχι αυτό που θα έβλεπες σε μια επαγγελματική αεροπορία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πτέραρχος Γκρέγκορι Γκίλοτ, της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD), καταδικάζοντας το περιστατικό.



Footage of a Russian Air Force Su-35 nearly colliding into a US fighter off the coast of Alaska last week, an incident NORAD is saying was “unsafe, unprofessional, endangered all.” pic.twitter.com/YLvJQO0sKW September 30, 2024

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024

Πηγή: skai.gr

