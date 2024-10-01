Λογαριασμός
Συγκλονιστικό βίντεο: Ρωσικό μαχητικό SU-35 περνάει «ξυστά» από αμερικανικό F-16 στην Αλάσκα 

«Η συμπεριφορά ενός ρωσικού SU-35 ήταν μη ασφαλής, αντιεπαγγελματική και έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες»

Αλάσκα: Ρωσικό μαχητικό SU-35 περνάει «ξυστά» από αμερικανικό F-16 - Βίντεο

Παρά λίγο εμπλοκή αμερικανικού μαχητικού F-16 με ρωσικό SU-35 σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου κοντά στην Αλάσκα, όταν το ρωσικό αεροσκάφος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό. Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε το βίντεο, που δείχνει το SU-35 να περνάει «ξυστά» από το F-16. 

«Η συμπεριφορά ενός ρωσικού SU-35 ήταν μη ασφαλής, αντιεπαγγελματική και έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες – όχι αυτό που θα έβλεπες σε μια επαγγελματική αεροπορία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πτέραρχος Γκρέγκορι Γκίλοτ, της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD), καταδικάζοντας το περιστατικό.  
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αλάσκα μαχητικό ΗΠΑ Ρωσία
