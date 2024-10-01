Αυστηρότεροι περιορισμοί στο Ισραήλ τίθενται σε ισχύ από τις 2.00 το μεσημέρι υπό τον φόβο επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας «Home Front» εκτιμώντας την κατάσταση, θέτει σε άμεση ισχύ από σήμερα Τρίτη στις 14:00, αλλαγές στις Κατευθυντήριες Γραμμές Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, αποφασίστηκε η εφαρμογή πρόσθετων περιορισμών σε περιοχές σε όλη τη χώρα.

Περιορισμοί στις δραστηριότητες και τις συγκεντρώσεις έχουν τεθεί σε ισχύ για τις ακόλουθες περιοχές: Carmel, Wadi Ara, Menashe, Samaria, Sharon, Dan, Yarkon, Shefala, Jerusalem και Shfela.

Οι οδηγίες στην υπόλοιπη χώρα παραμένουν αμετάβλητες.

Οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα μέρος όπου μπορείτε να φτάσετε σε έναν προστατευμένο χώρο σε περίπτωση ειδοποίησης. Οι συγκεντρώσεις και οι υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με όριο έως 30 άτομα σε ανοιχτό χώρο και έως 300 άτομα σε κλειστούς χώρους. Οι χώροι εργασίας μπορούν να λειτουργούν σε ένα κτίριο ή μέρος όπου μπορείτε να φτάσετε σε έναν προστατευμένο χώρο σε περίπτωση συναγερμού. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που δημοσιεύονται στα επίσημα κανάλια Home Front Command. Οι πλήρεις οδηγίες ενημερώνονται στην Εθνική Πύλη Έκτακτης Ανάγκης και στην εφαρμογή Home Front Command.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.