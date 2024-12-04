Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζει» νέα άνοδο των επιτοκίων της τράπεζας, τα οποία εντούτοις βρίσκονται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο των 20 τελευταίων ετών, για να τιθασεύσει τον υψηλό πληθωρισμό στη χώρα, ο οποίος αυξάνεται λόγω της έκρηξης των στρατιωτικών παραγγελιών για το ουκρανικό μέτωπο.

«Επισημάναμε ότι η κεντρική τράπεζα εξετάζει τη δυνατότητα μιας αύξησης των επιτοκίων» επειδή «ο πληθωρισμός (σ.σ.: γύρω στο 8,5%) δεν έχει ακόμα αρχίσει να μειώνεται», δήλωσε η Ελβίρα Ναμπιούλινα στη διάρκεια οικονομικού φόρουμ που οργανώθηκε στη Μόσχα.

Η επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου και πολλοί παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ήδη μια αύξηση του βασικού επιτοκίου, το οποίο βρίσκεται από τα τέλη Οκτωβρίου στο 21%, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2003.

Ιθύνοντες μεγάλων ρωσικών επιχειρήσεων έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους τις τελευταίες ημέρες για ένα τέτοιο σενάριο, υπογραμμίζοντας το ήδη υψηλό, όπως λένε, κόστος των δανείων και συνεπώς των επενδύσεων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές προβλέπουν ήδη επιβράδυνση της δραστηριότητας το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

