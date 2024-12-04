Η κυβερνήτης του Τόκιο, η Γιουρίκο Κόικε, θέλει να υιοθετήσει την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους δημοτικούς υπαλλήλους της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των οικογενειών.

«Η καθυστέρηση στην αυτονόμηση των γυναικών είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στην Ιαπωνία και το να κάνουμε την κοινωνία μας πιο διαφοροποιημένη και ευημερούσα είναι το κλειδί για ένα λαμπρό μέλλον», δήλωσε η Κόικε σε ομιλία της ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου.

«Θα ξεκινήσουμε στηρίζοντας πλήρως την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής υιοθετώντας ένα πιο ευέλικτο σύστημα ωραρίου εργασίας, όπως για παράδειγμα τις τρεις ημέρες ξεκούρασης εβδομαδιαίως», πρόσθεσε.

Από τον Απρίλιο οι δημοτικοί υπάλληλοι του Τόκιο θα μπορούν να ξεκουράζονται έως και τρεις ημέρες την εβδομάδα, όμως θα πρέπει να συμπληρώνουν 155 ώρες εργασίας τον μήνα, διευκρίνισε ο Σάτσι Ικεγκάμι, αρμόδιος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.

Εξάλλου όσοι εργαζόμενοι έχουν μικρά παιδιά θα μπορούν να έχουν καθημερινά μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες, πρόσθεσε.

Η εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών είναι κάτι σπάνιο στην Ιαπωνία, αλλά επιβάλλεται σταδιακά από τις τοπικές αρχές οι οποίες προσπαθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη στήριξη στους γονείς.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα χαρακτήρισε το ποσοστό γεννητικότητας της χώρας «σιωπηλή έκτακτη ανάγκη» και δεσμεύθηκε να υιοθετήσει πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας, όπως τα ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Η άποψη ότι οι μητέρες που εργάζονται είναι παράλληλα και οι μοναδικές αρμόδιες για τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της χαμηλής γεννητικότητας στην Ιαπωνία.

Η Ιαπωνία, όπως και πολλές ανεπτυγμένες χώρες, είναι αντιμέτωπη με δημογραφική κρίση, με έναν πληθυσμό που γερνά και πολύ χαμηλό ποσοστό γεννητικότητας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο πληθυσμός της Ιαπωνίας είναι ο δεύτερος πιο γηραιός παγκοσμίως, μετά από αυτόν του Μονακό.

Πέρυσι το ποσοστό γεννητικότητας ήταν 1,2, πολύ κάτω από τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του πληθυσμού σε σταθερό επίπεδο.

Η Κόικε, πρώην υπουργός και παρουσιάστρια της τηλεόρασης η οποία διοικεί από το 2016 την ιαπωνική πρωτεύουσα, εξελέγη για τρίτη φορά στον θώκο τον Ιούλιο δεσμευόμενη να βελτιώσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.