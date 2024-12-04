«Η ανάμειξη της Ρωσίας είναι ορατή σε πολλούς από τους πολέμους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη ανά τον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι στη σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καλώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να «σοβαρευτούν» αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες.

«Ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς. Και καθώς κοιτάζουμε ανά τον κόσμο, με πόλεμο να γίνεται στην ήπειρό μας την Ευρώπη, με την τεράστια επιθετικότητα που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, με το χέρι του Ιράν τόσο παρόν στη Μέση Ανατολή και με την κλιμακούμενη σύγκρουση στο Σουδάν και τώρα στη Συρία, μόνο μια χώρα έχει τόσο μεγάλη ανάμειξη σε αυτά και αυτή είναι η Ρωσία», σχολίασε ο Λάμι.

Αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Τσέχο ΥΠΕΞ

Παράλληλα, και ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών Γιαν Λιπάβσκι δήλωσε πως 100 «ύποπτα περιστατικά» στην Ευρώπη μπορούν να αποδοθούν στη Ρωσία.

«Φέτος υπήρξαν 500 ύποπτα περιστατικά στην Ευρώπη. Έως και 100 αυτά μπορούν να αποδοθούν σε ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, κατασκοπεία, επιχειρήσεις επιρροής. Χρειάζεται να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό», δήλωσε ο Λιπάβσκι κατά την άφιξή του για τη συνάντηση με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

