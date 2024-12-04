Οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας The Guardian και της κυριακάτικης έκδοσής της The Observer άρχισαν σήμερα απεργία, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια, για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση της εν λόγω κυριακάτικης εφημερίδας.

Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Guardian (GMG), μητρικός οίκος της ομώνυμης εφημερίδας, ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της εφημερίδας The Observer, της παλαιότερης κυριακάτικης έκδοσης στον κόσμο, στην Tortoise Media, έναν ιντερνετικό ειδησεογραφικό ιστότοπο που ιδρύθηκε το 2019.

Μέλη του συνδικάτου Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (NUJ) κήρυξαν 48ωρη απεργία εναντίον αυτού του σχεδίου.

Η κινητοποίηση αυτή συμπίπτει με τη 233η επέτειο της πρώτης κυκλοφορίας του Observer, σύμφωνα με το συνδικάτο.

H NUJ «ζητάει μια παύση στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις ώστε να έχει περισσότερο χρόνο για να εξετάσει άλλες λύσεις και να βεβαιωθεί πως οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι προς το συμφέρον των δύο τίτλων», δήλωσε η γενική γραμματέας του συνδικάτου αυτού, η Λόρα Ντέιβισον.

Η «μαζική» υπερψήφιση της απεργίας «δείχνει την επιθυμία των δημοσιογράφων να εκφράσουν δημόσια (...) τις ανησυχίες τους για το μέλλον του τίτλου», προσέθεσε.

Ο Observer «κατέχει μια μοναδική και σημαντική θέση στη δημόσια ζωή και τα μέλη μας ανησυχούν για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του», συνέχισε η συνδικαλίστρια.

Η εφημερίδα The Observer ιδρύθηκε το 1791 και το 1993 εξαγοράσθηκε από τον όμιλο Guardian Media Group. Πρόκειται για «την παλαιότερη κυριακάτικη εφημερίδα» στον κόσμο, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ.

Την Tortoise Media ίδρυσε ο Τζέιμς Χάρντινγκ, ένας πρώην διευθυντής των Times και του BBC, μαζί με τον Μάθιου Μπαρζούν, πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

