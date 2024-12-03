Λογαριασμός
Η Ρωσία διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις με hypersonic πυραύλους στη Μεσόγειο

Πληρώματα των φρεγατών εκτόξευσαν hypersonic anti-ship πυραύλους Zircon (Tsirkon), ενώ ρωσικό υποβρύχιο εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ Kalibr

Ρωσικό πολεμικό πλοίο

Φρεγάτες του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού εξοπλισμένες με νέας γενιάς υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ πραγματοποίησαν ασκήσεις στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πληρώματα των φρεγατών εκτόξευσαν hypersonic anti-ship πυραύλους Zircon (Tsirkon), ενώ ρωσικό υποβρύχιο εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ Kalibr, ένα άλλο όπλο ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή, ανέφερε το υπουργείο.

Στην κοντινή ακτή, ένα πυραυλικό σύστημα πραγματοποίησε ζωντανή εκτόξευση ενός anti-ship πυραύλου Onyx, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία πύραυλος πύραυλοι Κρουζ
