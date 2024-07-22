Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία για παραίτηση Μπάιντεν: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι απρόβλεπτες εξελίξεις στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη Μόσχα

Μπάιντεν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την εκστρατεία επανεκλογής του και δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις δεν είχε έως τώρα καμία συνεισφορά στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι απρόβλεπτες εξελίξεις στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη Μόσχα, η οποία έχει επικεντρωθεί στο να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν σχολίασε και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ο οποίος συνέδεσε εμμέσως πλην σαφώς την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την προεκλογική κούρσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία:

«Οι στόχοι της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ θα επιτευχθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντμιτρι Πεσκοφ Τζο Μπάιντεν ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark