Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την εκστρατεία επανεκλογής του και δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις δεν είχε έως τώρα καμία συνεισφορά στις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι απρόβλεπτες εξελίξεις στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα δεν αποτελούν προτεραιότητα για τη Μόσχα, η οποία έχει επικεντρωθεί στο να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ουκρανία.
Νωρίτερα, την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν σχολίασε και ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ο οποίος συνέδεσε εμμέσως πλην σαφώς την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την προεκλογική κούρσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία:
«Οι στόχοι της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ θα επιτευχθούν».
