ΗΠΑ: Συγκεντρώθηκαν 46,7 εκατ. δολάρια σε 7 ώρες μετά την ανακοίνωση απόσυρσης του Μπάιντεν

«Ηθικόν ακμαιότατον» ξανά στους Δημοκρατικούς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων του κόμματος ActBlue ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει 46,7 εκατομμύρια δολάρια, από μικρές δωρεές, επτά ώρες αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα και υποστήριξε την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.
«Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημέρα συγκέντρωσης κεφαλαίων για την περίοδο του 2024. Οι μικροί δωρητές είναι συνεπαρμένοι, και είναι έτοιμοι να ‘’βάλουν πλάτη’’ στις εκλογές», δήλωσε η ActBlue στο X.
Το CNN ανέφερε προηγουμένως ότι ορισμένοι δωρητές - φοβούμενοι μια πανωλεθρία από τους Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο εάν ο Μπάιντεν παραμείνει διεκδικητής της προεδρία – είχαν «παγώσει» εισφορές ή ανέβαλλαν εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετώπιζε πίεση από ορισμένους Δημοκρατικούς να αποχωρήσει από την κούρσα.
UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥— ActBlue (@actblue) July 22, 2024
- Η Κίνα θα επιτρέπει στους πολίτες να παίρνουν σύνταξη σε μεγαλύτερη ηλικία
- «Αντίο Τζο!»: Υποστηρικτές του αποχαιρετούν τον Μπάιντεν με πλακάτ έξω από τον Λευκό Οίκο (Φωτογραφίες)
- Οι αντιδράσεις των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Στρέιζαντ, Τζον Λέτζεντ και άλλων διάσημων του Χόλυγουντ στην απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.