«Ηθικόν ακμαιότατον» ξανά στους Δημοκρατικούς: Συγκεντρώθηκαν 46,7 εκατ. δολάρια σε 7 ώρες από δωρητές

"Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημέρα συγκέντρωσης κεφαλαίων για την περίοδο του 2024" τονίζεται  

ΗΠΑ: Συγκεντρώθηκαν 46,7 εκατ. δολάρια σε 7 ώρες μετά την ανακοίνωση απόσυρσης του Μπάιντεν

«Ηθικόν ακμαιότατον» ξανά στους Δημοκρατικούς. Η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης κεφαλαίων του κόμματος ActBlue ανακοίνωσε ότι έχει συγκεντρώσει 46,7 εκατομμύρια δολάρια, από μικρές δωρεές, επτά ώρες αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα και υποστήριξε την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

«Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημέρα συγκέντρωσης κεφαλαίων για την περίοδο του 2024. Οι μικροί δωρητές είναι συνεπαρμένοι, και είναι έτοιμοι να ‘’βάλουν πλάτη’’ στις εκλογές», δήλωσε η ActBlue στο X.

Το CNN ανέφερε προηγουμένως ότι ορισμένοι δωρητές - φοβούμενοι μια πανωλεθρία από τους Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο εάν ο Μπάιντεν παραμείνει διεκδικητής της προεδρία – είχαν «παγώσει» εισφορές ή ανέβαλλαν εκδηλώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετώπιζε πίεση από ορισμένους Δημοκρατικούς να αποχωρήσει από την κούρσα.

