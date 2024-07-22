Μεντβέντεφ: Αυτό ήταν για τον Μπάιντεν…

Λίγες μόνο λέξεις, αλλά με σημασία, επεφύλαξε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ για τον Τζο Μπάιντεν στον λογαριασμό του στο Telegram, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ ότι αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα.



«Αυτό ήταν για τον Μπάιντεν.



»Ας του ευχηθούμε λοιπόν καλή υγεία.



Ο επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας συνέδεσε εμμέσως πλην σαφώς την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την προεκλογική κούρσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία:



«Οι στόχοι της ‘’ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ θα επιτευχθούν» κατέληξε.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για μια νέα προεδρική θητεία, το Κρεμλίνο ανέφερε νωρίτερα πως παραμένει «προσεκτικό» στις εξελίξεις της κατάστασης.

«Οι εκλογές απέχουν τέσσερις μήνες. Αυτή είναι μια μακρά περίοδος κατά την οποία πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο μέσο ενημέρωσης Life.ru.

