CNN για Κάμαλα Χάρις: Οι Δημοκρατικοί δεν έχουν τα «κότσια» για εμφύλιο

Είναι απίθανο το ενδεχόμενο να υπάρξει «εμφύλιος» για το χρίσμα στους Δημοκρατικούς ενόψει εκλογών, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του πολιτικού αναλυτή του αμερικανικού δικτύου CNN, Ρον Μπράουνσταϊν.



«Το Δημοκρατικό Κόμμα μόλις πέρασε ένα πολύ τραυματικό επεισόδιο παραγκωνισμού ενός προέδρου τον οποίο σέβονται, που πιστεύουν ότι ήταν πιο επιτυχημένος από ό,τι περίμεναν πολλοί, αλλά που η συντριπτική τους πλειοψηφία είχε πιστέψει ότι δεν μπορεί να κερδίσει (τον Τραμπ) και δεν ένιωθαν άνετα σχετικά με την υποψηφιότητά του για τέσσερα ακόμη χρόνια», τόνισε ο Μπράουνσταϊν στον Μάικλ Χολμς του CNN.



«Μετά από όλα αυτά, απλώς είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν ‘’τα κότσια’’ για μια εκτεταμένη δεύτερη μάχη (στο συνέδριο του κόμματος) για να παρακάμψουν την Κάμαλα Χάρις - ειδικά όταν οι υποψήφιοι που έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να την αντιμετωπίσουν όπως η (κυβερνήτης του Μίσιγκαν) Γκρέτσεν Γουίτμερ και ο (κυβερνήτης της Καλιφόρνιας) Γκάβιν Νιούσομ δηλώνουν ότι δεν θα κατέβουν εναντίον της αντιπροέδρου Χάρις».

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.



I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination. July 21, 2024



Όσο για τον πιθανό υποψήφιό της, o Μπράουνσταϊν σχολίασε ότι η Χάρις έχει τώρα δύο δρόμους να ακολουθήσει: έναν «χαμηλής επικινδυνότητας» ή έναν «υψηλού ρίσκου – υψηλού κέρδους».



«Η πιο συμβατική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να επιλέξει έναν λευκό εκλεγμένο αξιωματούχο από μια σημαντική πολιτεία που δεν είναι βέβαιο ποιο κόμμα θα κερδίσει», είπε ο Μπράουνσταϊν, προσθέτοντας ότι η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τζος Σάπιρο, τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι της Αριζόνα και τον κυβερνήτη της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ.



Εναλλακτικά, η Χάρις θα μπορούσε να επιλέξει την κυβερνήτη του Μίσιγκαν ως υποψήφιά της «για μια επιλογή υψηλού ρίσκου – υψηλού κέρδους, με δυο γυναίκες υποψήφιες, η οποία σίγουρα θα προκαλούσε πολύ ενθουσιασμό», είπε ο Μπράουνσταϊν, προσθέτοντας ότι η Γουίτμερ θα βοηθούσε επίσης στο να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί την «αμφιταλαντευόμενη» ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς πολιτεία.



Από πλευράς του, ο πολιτικός επιστήμονας του UCLA, Μπέντζαμιν Ραντ, είπε στο CNN ότι η επιλογή της αντιπροέδρου Χάρις «θα πρέπει να είναι κάποιος που μπορεί να προσφέρει εμπειρία στην εξωτερική πολιτική».



«Θα πρέπει να αναζητήσει κάποιον που θα μπορεί να προσφέρει την εμπειρία που της λείπει αυτή τη στιγμή, πέραν της θητείας της ως αντιπρόεδρος, σε συνδυασμό ίσως με κάποιον που έχει κάποια ‘’διαπιστευτήρια’’ εξωτερικής πολιτικής που θα μπορεί να επιδείξει την ικανότητα να βοηθήσει στην ηγεσία της κυβέρνησης σε θέματα κρίσιμα για την εξωτερική πολιτική», παρατήρησε ο Ραντ στο CNN.

Οι λόγοι που ο Ομπάμα δεν ανακοινώνει την υποστήριξή του στην Κάμαλα Χάρις

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποστήριξή του στην Κάμαλα Χάρις για υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών, κάτι που έχει προκαλέσει αίσθηση στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Ομπάμα, ηγετικό στέλεχος του κόμματος, έχει δύο βασικούς λόγους για να μην «βγει μπροστά» για τη Χάρις, τουλάχιστον ακόμα, αναφέρει στο μεταξύ η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πηγές κοντά στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.



Το σημαντικότερο είναι ότι ο Ομπάμα «έθεσε τον εαυτό του ως αμερόληπτο παλαιότερο πολιτικό πάνω από εσωκομματικές μηχανορραφίες» και δεν θα ήθελε να κάνει «ένα πολιτικό λάθος — τροφοδοτώντας την κριτική ότι η υποψηφιότητα της κ. Χάρις, αν έρθει, ήταν μια ‘’στέψη’’ αντί για την καλύτερη δυνατή συναινετική απόφαση κάτω από βιαστικές συνθήκες».



Επίσης, ο πρώην πρόεδρος «ήθελε η Κυριακή να αφορά αποκλειστικά τον Τζο Μπάιντεν», αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι έναν πρώην αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μιλά τακτικά με τον Ομπάμα.

