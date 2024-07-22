Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έναν νέο κρατικό οργανισμό που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για το εγχώριο εργατικό δυναμικό ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο οργανισμός Skills England θα επιχειρεί να εκπαιδεύει Βρετανούς σε τομείς στους οποίους θα επισημαίνονται ελλείψεις εργαζομένων και κενές θέσεις εργασίας και αυτό στις περιοχές όπου ζουν.

Όπως είπε ο κ. Στάρμερ, σκοπός του νέου φορέα είναι να μπουν στην αγορά εργασίας περισσότεροι πολίτες, να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά και μακροπρόθεσμα να περιοριστεί η εξάρτηση από τη νόμιμη μετανάστευση.

Ο νέος πρωθυπουργός τόνισε, πάντως, ότι με την κίνηση αυτή δε θέλει να μειώσει τη συνεισφορά των μεταναστών στην οικονομία, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις τοπικές κοινότητες στη Βρετανία, σχολιάζοντας ότι η νόμιμη μετανάστευση ήταν, είναι και πάντα θα είναι «κομμάτι της εθνικής ιστορίας» της Βρετανίας.

Πηγή: skai.gr

