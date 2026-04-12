Εκλογές Ουγγαρία: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» ο Μάγιαρ μετά τις ιστορικές εκλογές 

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, για το αποτέλεσμα των πλέον κρίσιμων εκλογών της χρονιάς στην Ευρώπη, στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά το κλείσιμο των καλπών, καθώς φαίνεται ότι θα μπορούσε να τερματίσει την 16ετή ηγεμονία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

«Αυτό που μπορώ να πω, με βάση τις έρευνες, τα στοιχεία συμμετοχής και τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, είναι ότι είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα αισιόδοξοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αλλά δεν θέλουμε να κερδίσουμε τις δημοσκοπήσεις - θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές», πρόσθεσε ο ηγέτης του Tisza, αναφερομένος σε δύο δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τις τέσσερις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές αλλά δημοσιεύθηκαν σήμερα και οι οποίες τον αναδεικνύουν νικητή.

Ο Μάγιαρ εξέφρασε τη λύπη του που οι εκλογές διεξήχθησαν υπό ένα δυσλειτουργικό κράτος που δεν μπορεί να εγγυηθεί εκλογική ελευθερία στους πολίτες του και ευχαρίστησε τους χιλιάδες εθελοντές παρατηρητές επειδή, με την παρουσία τους, απέτρεψαν να υπάρξει εκτεταμένη νοθεία.

«Μιλάμε εδώ, βεβαίως, για εκλογική νοθεία σε διάφορους βαθμούς, ορισμένοι από αυτούς σοβαροί», πρόσθεσε ο ηγέτης του Tisza

«Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα, υποβάλλουμε καταγγελίες και, όπως είχαμε προβλέψει, θα προχωρήσουμε σε μηνύσεις. Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», προειδοποίησε ο Μάγιαρ.

Με καταμετρημένο το 37% των ψήφων, το κόμμα Tisza του Μάγιαρ φαίνεται να κερδίζει 132 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, δηλαδή μόλις μία έδρα λιγότερη από τα 2/3 που απαιτούνται για να έχει πλειοψηφία, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται να λαμβάνει 59 έδρες, ενώ 8 έδρες λαμβάνει το κόμμα Mi Hazank σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής απολέσματα από την Εθνική Εκλογική Υπηρεσία (NVI).

Όσο περνά η ώρα ωστόσο, ο Μάγιαρ εμφανίζεται όλο και πιο σίγουρος για τη νίκη του, αφού πριν από λίγο σε ανάρτησή του στο Facebook «Ευχαριστώ Ουγγαρία».

Η προσέλευση στις κάλπες σημείωσε ρεκόρ, καθώς οι σημερινές εκλογές έχουν εξελιχθεί σε ενός είδους δημοψήφισμα για την ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση του Όρμπαν και σε γεωπολιτικό σημείο τριβής για την Ευρώπη, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, παρά το γεγονός ότι κάθε πολιτική πλευρά κατηγορούσε την άλλη για παρατυπίες και ότι σχεδιάζει να υποδαυλίσει τη βία, μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Ο απερχόμενος υπουργός της κυβέρνησης Όρμπαν, Γκέργκελι Γκούλιας, και ο Μάγιαρ χαρακτήρισαν αμφότεροι την ψηφοφορία «γιορτή» της δημοκρατίας, ενώ Γκούλιας δήλωσε ότι το κόμμα του, Fidesz, θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά και θα σηματοδοτήσει την κατεύθυνση που θα πάρει το έθνος, δήλωσε σε εθνικό διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούγιοκ. Είπε ότι θα σεβαστεί τις πολιτικές παραδόσεις και θα ξεκινήσει συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων βάσει του εκλογικού αποτελέσματος και θα συγκαλέσει το επόμενο κοινοβούλιο εντός 30 ημερών, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, θα δώσει νομιμοποίηση στην κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η Ουγγαρία την επόμενη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σούγιοκ.

Πρόκειται για τις πιο καθοριστικές εκλογές από τη μετάβαση της Ουγγαρίας από τον κομμουνισμό. Ο Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, παρουσίασε την Κυριακή την αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση και ως την τελευταία ευκαιρία να αποτραπεί η διολίσθηση του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

