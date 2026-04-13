Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι η Ουγγαρία θα έχει αλλαγή κυβέρνησης για πρώτη φορά από το 2010 αναφέρει το CNN.



Μολονότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια αποφασιστική νίκη για το κόμμα της αντιπολίτευσης Τίσα, πολλοί από τους υποστηρικτές του δεν επέτρεπαν στους εαυτούς τους να φανταστούν μια νίκη. Μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης από το αντιδημοκρατικό κόμμα Φιντές του Ορμπάν, το εκλογικό πεδίο ήταν τόσο στρεβλωμένο εις βάρος των αντιπάλων του, που ορισμένοι αμφισβητούσαν αν ήταν εφικτή μια εναλλακτική λύση.



Όταν ο Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του από τον αντίπαλό του, Πέτερ Μάγιαρ, σε κάποιους έμοιαζε με αλλαγή καθεστώτος. Ο Αντρέας Πέτοζ, συγγραφέας και ποιητής, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το συναίσθημα του θύμισε όταν βρισκόταν στη Βουδαπέστη κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.



«Ήμουν 30 ετών όταν τελείωσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Είναι το ίδιο συναίσθημα - το ίδιο», επισήμανε στο CNN από τις όχθες του Δούναβη, όπου χιλιάδες υποστηρικτές του Φιντές είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν τα αποτελέσματα.



Ο νέος πρωθυπουργός Μάγιαρ είπε στο πλήθος: «Μαζί, αντικαταστήσαμε το καθεστώς Όρμπαν. Μαζί, απελευθερώσαμε την Ουγγαρία. Πήραμε πίσω τη χώρα μας».



Αν και πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή, η ήττα του Όρμπαν έδειξε το αδιέξοδο του λαϊκισμού. Η ήττα του προσφέρει μαθήματα σε όσους θα επιδιώξουν να τον μιμηθούν και σε όσους χαίρονται που τον βλέπουν να εγκαταλείπει την εξουσία.



Το πρώτο μάθημα είναι ότι είναι δύσκολο να διεθνοποιηθεί ο εθνικισμός. Έχοντας κυβερνήσει για τόσο καιρό ως υπέρμαχος της εθνικής κυριαρχίας - δεσμευόμενος να υπερασπιστεί την Ουγγαρία από τις υποτιθέμενες απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλελεύθερης ιδεολογίας - η εκστρατεία του Όρμπαν τελικά έλαβε μεγάλη υποστήριξη από τους ισχυρούς διεθνείς υποστηρικτές του στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία.



Απεσταλμένος στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσει τον στενότερο σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι. Βανς δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τον Όρμπαν «όσο περισσότερο μπορεί». Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήγε παραπέρα. «ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ», προέτρεψε μέσως Truth Social. «Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ».



Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ δεν απέδωσαν. Ενώ ορισμένοι Ούγγροι - που είχαν συγκεντρωθεί σε μια αίθουσα εκδηλώσεων στη Βουδαπέστη για να ακούσουν τον Βανς να μιλάει την Τρίτη - αναμφίβολα κολακεύτηκαν από την προσοχή μιας υπερδύναμης και ήταν ευγνώμονες στον πρωθυπουργό που την κέρδισε, υπάρχει κάτι αντιφατικό στο να φανταζόμαστε ότι οι άνθρωποι θα ψηφίσουν έναν εθνικιστή πολιτικό επειδή μια ξένη δύναμη τούς το είπε.



Πριν από την ήττα του Όρμπαν, ο Ιβάν Κράστεφ, ένας Βούλγαρος πολιτικός επιστήμονας που γνωρίζει τον Όρμπαν από τη δεκαετία του 1990, δήλωσε στο CNN: «Η ειρωνεία είναι ότι αν πρόκειται να χάσει, θα χάσει σαν διεθνιστής». Απευθυνόμενος στους ισχυρούς φίλους του στο εξωτερικό, ο Όρμπαν «έκανε όλα όσα θέλεις να κάνουν οι πολύ έντονα διεθνιστές πολιτικοί ηγέτες».



Ένας από τους λόγους για τους οποίους η προεκλογική εκστρατεία του Όρμπαν επικεντρώθηκε τόσο έντονα στην εξωτερική πολιτική είναι ότι το έργο του στο εσωτερικό ήταν εξαιρετικά πενιχρό. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη δίδαγμα από την ήττα του: ο λαϊκισμός έχει να κάνει με το να κερδίζεις τη μάχη της ημέρας, της εβδομάδας, του κύκλου των ειδήσεων. Για να λειτουργήσει, αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης που βασίζεται στη διαδοχική διεξαγωγή μαχών χρειάζεται μια σταθερή ροή εχθρών. Ο Όρμπαν βρήκε άφθονους: ΜΚΟ, φιλελεύθερα πανεπιστήμια, τον Τζορτζ Σόρος, το κίνημα LGBTQ, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Scenes from Budapest after Orban conceded defeat.



Αλλά τελικά ξέμεινε από δράκους να σκοτώσει. Μεγάλο μέρος της εκστρατείας του Όρμπαν δυσφήμιζε τη γειτονική Ουκρανία. Η Βουδαπέστη είναι γεμάτη με αφίσες του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάποιες γράφουν: «Κίνδυνος!» Άλλες γράφουν: «Μην τον αφήσετε να γελάσει τελευταίος».



Χωρίς μια ακμάζουσα οικονομία, ή ένα καλά διοικούμενο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ή άλλα επιτεύγματα πολιτικής για να επιδείξει, η εκστρατεία του Όρμπαν στόχευε αντ' αυτού να τρομάξει τους Ούγγρους ώστε να ψηφίσουν το Φιντές, παρουσιάζοντας ως την «ασφαλή επιλογή» για την προστασία της Ουγγαρίας από απειλές που φέρεται να θέτει η Ουκρανία. «Μιλάει πάντα για κυριαρχία, αλλά το να πιστεύεις ότι η κύρια απειλή για την κυριαρχία της Ουγγαρίας είναι η Ουκρανία (έγινε) κωμικό», είπε ο Κράστεφ.



Για να αντικρούσει τις αόριστες προειδοποιήσεις του Όρμπαν για κινδύνους από το εξωτερικό, ο Μάγιαρ δεν είχε παρά να αναφερθεί στο έργο του στο εσωτερικό της χώρας – το οποίο δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους Ούγγρους.



Για όσους επιδιώκουν να νικήσουν τους λαϊκιστές, η ήττα του Όρμπαν προσφέρει επίσης διδάγματα. Παρά τη συντριπτική νίκη του, πολλοί αριστεροί και φιλελεύθεροι Ούγγροι δεν είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με τον Μάγιαρ, έναν πρώην στέλεχος του Φιντές που παραμένει βαθιά συντηρητικός.

Παρ' όλα αυτά, οι Ούγγροι συσπειρώθηκαν γύρω από τον Μάγιαρ, κρίνοντας σωστά ότι ήταν η καλύτερη εκλογική τους ευκαιρία να νικήσουν τον Όρμπαν. Ο Πέτερ Κρέκο, πολιτικός επιστήμονας που διευθύνει το Political Capital, ένα think tank στη Βουδαπέστη, δήλωσε στο CNN ότι οι πιο φιλελεύθεροι ψηφοφόροι της Ουγγαρίας επέλεξαν το μη χείρον.



Σε ομιλία του μετά τη νίκη, μπροστά από το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ο Μαγιάρ δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που τον περιμένουν. Κάλεσε τον Όρμπαν να ενεργήσει ως «διαχειριστής» και να μην παρεμποδίζει το έργο της νέας κυβέρνησης.



Ωστόσο, για τους υποστηρικτές του, το αν ο Τίσα θα καταφέρει να ξεπεράσει το μοντέλο του Όρμπαν και να κυβερνήσει αποτελεσματικά φαινόταν σαν ένα ζήτημα που θα συζητηθεί κάποια άλλη στιγμή.



«Θα ήταν μια ευπρόσδεκτη ανατροπή της κατάστασης αν η Ουγγαρία μετατραπεί από πρότυπο αντιφιλελευθερισμού, μετα-αλήθειας και αυταρχισμού στον δυτικό κόσμο σε πρότυπο δημοκρατικής αλλαγής», δήλωσε ο Κρέκο. Ίδωμεν.

The chant “Europe, Europe, Europe” rising from the banks of the Danube, in front of the Hungarian Parliament in Budapest, where Péter Magyar @magyarpeterMP is celebrating his electoral victory, is a cry that shakes the conscience of us all. It lifts our spirits, fills us with… pic.twitter.com/X8xn4y575N — European Democrats (@democrats_eu) April 12, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.