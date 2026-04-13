«Βρισκόμασταν λίγα μόνο εκατοστά (just inches away) από το ‘’Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ’’» υποστήριξε σε νέα ανάρτησή του τη νύχτα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην πακιστανική πρωτεύουσα.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί



«Σε εντατικές συνομιλίες στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 47 χρόνια, το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματίσει τον πόλεμο.



»Αλλά όταν βρισκόμασταν λίγα εκατοστά μακριά από το "Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ", συναντήσαμε μαξιμαλισμό, μεταβαλλόμενους στόχους και (ναυτικό) αποκλεισμό.



»Μηδενικά μαθήματα



»Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση.



»Η εχθρότητα γεννά έχθρα».

In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.



But when just inches away from "Islamabad MoU", we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.



Zero lessons earned



Good will begets good will.

Enmity begets enmity. April 12, 2026

Την απόφασή του να «σφραγίσει» εντελώς το Στενό του Ορμούζ επισημοποίησε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για να πλήξει την ιρανική οικονομία και να πιέσει την Τεχεράνη να συμβιβαστεί μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Είχε προϊδεάσει σχετικά νωρίτερα αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα για αποκλεισμό του στενού από φιλικό του μέσου.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των λιμένων του Ιράν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

