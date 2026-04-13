Σφοδρή επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπολύει η επικεφαλής της Εθνικής Συμμαχίας Μαρίν Λεπέν, με αφορμή την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις ουγγρικές εκλογές. «Ο Βίκτορ Όρμπαν επί δεκαέξι χρόνια υπερασπίστηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουγγαρίας» δηλώνει μάλιστα για τον υπερεθνικιστή σύμμαχό της η Γαλλίδα πολιτικός.

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Χ:

«Παρά τις γελοίες κατηγορίες για "δικτατορία" που απευθύνονται εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, η δημοκρατική Ουγγαρία επέλεξε την εναλλαγή της εξουσίας. Αυτή επιτεύχθηκε με μεγάλη αξιοπρέπεια από τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επί δεκαέξι χρόνια υπερασπίστηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουγγαρίας.

Η ικανοποίηση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έπαψε να υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της εις βάρος της εξουσίας των λαών, θα πρέπει να ανησυχεί τους Ούγγρους για τη διατήρηση αυτής της ελευθερίας που υπερασπίζονται με τόσο κόπο εδώ και χρόνια».

Malgré les accusations grotesques de « dictature » dont le gouvernement de @PM_ViktorOrban a été accusé depuis des années, la Hongrie démocratique a choisi l’alternance. Celle-ci a été actée avec beaucoup d’élégance par Viktor Orbán qui a durant seize ans défendu avec courage et… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 13, 2026

Πηγή: skai.gr

