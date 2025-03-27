Η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει έναν μικρό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας για την αποστολή στον Άρη που σχεδιάζει ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και CEO της SpaceX, Ίλον Μασκ, δήλωσε την Πέμπτη ο απεσταλμένος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή συνεργασία.

Ο απεσταλμένος, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ανέφερε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συζητήσει την πρόταση με τον Μασκ μέσω βιντεοδιάσκεψης. Ήταν η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που ο Ντμίτριεφ αναφέρεται σε πιθανή συνεργασία με τον Μασκ.

Η πρόταση έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε συνομιλίες με τη Ρωσία με στόχο την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων, οι οποίες είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Μόσχα επιδιώκει να αναπτύξει οικονομική συνεργασία με την Ουάσινγκτον, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ λόγω της σύγκρουσης.

Ο Μασκ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο πύραυλός του, Starship, θα εκτοξευθεί προς τον Άρη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, παρά τις αποτυχίες σε δοκιμές και τον σκεπτικισμό ορισμένων ειδικών του διαστήματος σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που προβάλλει.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μασκ δήλωσε ότι οι πρώτες επανδρωμένες αποστολές θα μπορούσαν να γίνουν ήδη από το 2029, με το 2031 να είναι ωστόσο πιο πιθανό. Πέρυσι είχε μιλήσει για σχέδια κατασκευής μιας «αυτάρκους πόλης σε περίπου 20 χρόνια» στον Άρη, κάτι που θα απαιτούσε μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας.

Μιλώντας στο Μούρμανσκ, στο περιθώριο του Αρκτικού Φόρουμ, ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής ενός ταμείου που εργάζεται για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία σε μια πιθανή αποστολή στον Άρη.

«Η Ρωσία μπορεί να προσφέρει έναν μικρού μεγέθους πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας για την αποστολή στον Άρη, καθώς και άλλες προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τα λόγια του.

«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία έχει πολλά να προσφέρει για μια αποστολή στον Άρη, καθώς διαθέτουμε ορισμένες πυρηνικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να είναι εφαρμόσιμες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Ρωσία θεωρεί σημαντική τη συνεργασία με τον Μασκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο οραματιστή».

Ο Γιούρι Μπορίσοφ, τότε επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Ρωσία και η Κίνα εξετάζουν την τοποθέτηση ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη από το 2033-35, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε στο μέλλον να επιτρέψει την κατασκευή σεληνιακών οικισμών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το 2022 ότι θα ξεκινήσει την ανάπτυξη της δικής της αποστολής στον Άρη, αφού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανέστειλε ένα κοινό πρόγραμμα μετά την έναρξη του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.