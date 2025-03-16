Η κάψουλα της Space X του Ίλον Μασκ που μετέφερε το νέο πλήρωμα, γνωστό και ως Crew-10 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) με σκοπό να επιστρέψουν στη Γη οι δύο αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς έφτασε.

Όταν ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς έφτασαν στον ISS επρόκειτο να μείνουν μόνο 8 ημέρες, ωστόσο λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο πειραματικό διαστημόπλοιο με το οποίο έφτασαν, έμειναν εκεί εγκλωβισμένοι για περισσότερους από εννέα μήνες.

Τώρα, το ζευγάρι αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι του για την επιστροφή στη Γη αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Steve Stich, διευθυντής του εμπορικού προγράμματος πληρώματος της Nasa είπε ότι ήταν ενθουσιασμένοι με την προοπτική.

«Ο Μπουτς και η Σούνι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και είμαστε ενθουσιασμένοι που τους φέρνουμε πίσω», είπε.

Ζωντανά πλάνα έδειξαν το SpaceX Crew Dragon να συνδέεται με το ISS και να ανοίγει μια καταπακτή. Λίγο μετά τις 0545 GMT, οι αστροναύτες αγκάλιασαν το πλήρωμα που θα τους αντικαταστήσει.

Το Crew-10 αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA, Anne McClain και Nichole Ayers, τον Ιάπωνα Takuya Onishi και τον Ρώσο Kirill Peskov.

Για δύο ημέρες θα παραμείνουν στο διάστημα όλοι οι αστροναύτες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για τον Μπουτς Γουίλμορ και τη Σούνι Γουίλιαμς. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες στη Γη για μια ασφαλή επανείσοδο της κάψουλας που επιστρέφει, σύμφωνα με τη Dana Weigel, διευθύντρια του προγράμματος ISS.

Πηγή: skai.gr

