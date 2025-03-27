Τουσκ: Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή πολιτική στο θέμα της Ρωσίας

Η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε να ασκήσει κοινή πολιτική απέναντι στη Ρωσία, ακόμα κι αν η Ουγγαρία δεν συμφωνεί με αυτό, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, μετά τη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία στο Παρίσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης σημείωσε ότι με στόχο τη διατήρηση των στρατηγικών σχέσεών της με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη θα ενεργήσει με ηρεμία και με κοινή λογική, «όμως σίγουρα όχι πέφτοντας στα γόνατα».

Στο πλαίσιο των δηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που μαρτυρούν συχνά μια «έλλειψη συμπάθειας για την Ευρώπη», μπροστά στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και προκειμένου να «επιβιώσουν» οι στρατηγικές διατλαντικές σχέσεις, «εμείς θα ενεργήσουμε μετά βεβαιότητας με κοινή λογική, ήρεμα, σίγουρα όμως όχι πέφτοντας στα γόνατα», υπογράμμισε ο Τουσκ, στο περιθώριο της συνόδου στο Παρίσι ενός συνασπισμού κρατών που στηρίζουν το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

