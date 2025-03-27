Η μετοχή της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors κατέγραψε κατακόρυφη πτώση, σχεδόν 8%, με το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπρόσθετων δασμών ύψους 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Γύρω στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), η GM ανέκαμπτε ελαφρά, αλλά η πτώση συνεχιζόταν, στο 6,38%. Η εταιρεία Ford κατέγραφε επίσης πτώση 2,57%, η Stellantis κατά 3,01%, η Toyota 2,86% και η Honda 2,81%.

Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ θα επιβληθούν «σε όλα τα οχήματα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ», όπως δήλωσε ο ίδιος. Θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου και το συνολικό ποσοστό της φορολόγησης των αυτοκινήτων θα φτάσει το 27,5% της αξίας τους.

Το 82% των οχημάτων της Ford που πωλούνται στις ΗΠΑ κατασκευάζονται στη χώρα. Ακολουθούν σε ποσοστά η Stellantis με περίπου 71%, η Honda με 68%, η Toyota με 57% και η General Motors με 53%.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών καταγράφουν επίσης πτώση: στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης η μεοχή της BMW υποχωρούσε κατά 2,60% γύρω στις 16.00 (ώρα Ελλάδας), της Mercedes κατά 4,17%, της Porsche κατά 4,68% και της Volkswagen κατά 2,42%.

Στη Γουόλ Στριτ, η μετοχή της Tesla παρέμενε στο «πράσινο», καθώς κατέγραφε άνοδο 1,62%. Οι αναλυτές της RBC Capital Markets θεωρούν ότι ο κολοσσός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να ωφεληθεί από τους δασμούς, στον ανταγωνισμό της με τις άλλες εταιρείες, δεδομένου ότι κατασκευάζει οχήματα στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

