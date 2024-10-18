Τη φετινή χρονιά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει διαρκώς επίδειξη δύναμης με την «πύρινη ρομφαία» του, υπενθυμίζοντας σε όλον τον κόσμο πως η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο ατομικών βομβών, με το οποίο επιχειρεί να αποτρέψει τη Δύση από το να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, διέταξε τον στρατό του να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πυρηνικά όπλα πεδίου μάχης με τη σύμμαχο Λευκορωσία.

Ανήγγειλε ότι η Ρωσία θα αρχίσει να παράγει επίγειους πυραύλους ενδιάμεσου βεληνεκούς που είχαν τεθεί εκτός νόμου από μια ακυρωμένη πλέον συνθήκη ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης το 1987.

Και τον περασμένο μήνα, αναθεώρησε πλήρως το πυρηνικό δόγμα της χώρας.

Ο Πούτιν βασίζεται σε αυτές τις χιλιάδες κεφαλές και εκατοντάδες πυραύλους ως μια τεράστια μηχανή καταστροφής για να αντισταθμίσει το τεράστιο πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ στα συμβατικά όπλα, με σκοπό να αποθαρρύνει αυτό που βλέπει ως απειλές για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας.

Τα στρατηγικά όπλα της Μόσχας

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων εκτίμησε φέτος ότι η Ρωσία έχει ένα απόθεμα συνολικά 5.580 αναπτυγμένων και μη πυρηνικών κεφαλών, ενώ οι ΗΠΑ έχουν 5.044. Αθροιστικά, αυτό αποτελεί περίπου το 88% των πυρηνικών όπλων του κόσμου.

Τα περισσότερα από αυτά είναι στρατηγικά. Όπως και οι ΗΠΑ, η Ρωσία διαθέτει μια πυρηνική τριάδα επίγειων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς και υποβρυχίων οπλισμένα με ICBM. Από τότε που ο Πούτιν ανέλαβε την εξουσία το 2000, το Κρεμλίνο εργάστηκε για να αναβαθμίσει τα σοβιετικά κατασκευασμένα στοιχεία της τριάδας, αναπτύσσοντας εκατοντάδες νέους πυραύλους ξηράς, θέτοντας νέα πυρηνικά υποβρύχια και εκσυγχρονίζοντας βομβαρδιστικά με πυρηνική ικανότητα. Η προσπάθεια της Ρωσίας να ανανεώσει τις πυρηνικές της δυνάμεις βοήθησε τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν έναν δαπανηρό εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου τους.

Η Ρωσία έχει επανεξοπλίσει τις επίγειες στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις της με κινητά Yars ICBM και πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσει τους βαρείς πυραύλους Sarmat με βάση το σιλό - που ονομάζονται πυραύλους «Satan II» στη Δύση - για να αντικαταστήσουν σταδιακά περίπου 40 σοβιετικής κατασκευής πυραύλους R-36M. Ο Sarmat είχε μόνο ένα γνωστό επιτυχημένο τεστ και σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη μια τεράστια έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας που είχε αποτύχει τον περασμένο μήνα.

Τα μη στρατηγικά όπλα της Μόσχας

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία διαθέτει μεταξύ 1.000 και 2.000 μη στρατηγικών ή τακτικών πυρηνικών όπλων που προορίζονται για χρήση στο πεδίο της μάχης, τα οποία είναι συνήθως πολύ λιγότερο ισχυρά από τις στρατηγικές κεφαλές ικανές να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις.

Η Μόσχα διαθέτει πυραύλους Iskander υψηλής ακρίβειας εδάφους εκτόξευσης με βεληνεκές έως και 500 χιλιόμετρα (310 μίλια), οι οποίοι μπορούν να εξοπλιστούν είτε με συμβατική είτε με πυρηνική κεφαλή.

Η αεροπορία διαθέτει στόλο μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 που φέρουν έναν υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal, ο οποίος μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνική ή συμβατική κεφαλή. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει ευρέως τις συμβατικές εκδόσεις τόσο του Iskander όσο και του Kinzhal εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

