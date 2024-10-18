Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ ήταν το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη σύγκρουση στη Γάζα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι υπογραμμίζοντας ότι η δολοφονία του δημιουργεί ένα «σημείο καμπής» που θα μπορούσε να επιταχύνει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύουμε, συνεχίζουμε να πιστεύουμε, ότι η εύρεση του τερματισμού του πολέμου είναι κρίσιμη, και πιστεύουμε επίσης ότι ο θάνατος του κ. Σινουάρ… μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για να φτάσουμε εκεί», δήλωσε ο Κίρμπι.

Επισήμανε ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσουν.

«Μακάρι να μπορούσα να σας πω σήμερα ότι μαζεύουμε ξανά τις ομάδες στη Ντόχα και ξεκινάμε από την αρχή», δήλωσε ο Κίρμπι. «Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή».

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είπε σε δημοσιογράφους ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει ξανά στο Ισραήλ για να συζητήσει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μετά τη δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ.

«Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε – προχωρήστε, προχωρήστε προς μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» τόνισε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

