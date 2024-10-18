ΗΠΑ: Φέρνουν νέες δεσμεύσεις για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν να φέρουν πρόσθετες δεσμεύσεις για την Ουκρανία στη συνάντηση των υποστηρικτών του Κιέβου, η οποία έχει επαναπρογραμματισθεί να γίνει διαδικτυακά τον επόμενο μήνα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εξετάζει το «σχέδιο νίκης» που υπέβαλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία, δήλωσε ο Κίρμπι ενόψει της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τους Ευρωπαίους συμμάχους στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

