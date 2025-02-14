Φον ντερ Λάιεν: Θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Θα εργαστούμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Διάσκεψη του Μονάχου.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ συμφωνούν ότι για να τερματιστεί η αιματοχυσία, η Ουκρανία χρειάζεται ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας δήλωσε τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«Μια αδύναμη Ουκρανία θα αποδυνάμωνε την Ευρώπη αλλά θα αποδυνάμωνε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες», ξεκαθάρισε.



Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη να αυξήσει τις δαπάνες της για την άμυνα.



«Oι εμπορικοί πόλεμοι και οι τιμωρητικοί δασμοί δεν έχουν νόημα» τόνισε απαντώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. «Λειτουργούν σαν φόρος, οδηγούν στον πληθωρισμό» και χτυπούν τους εργαζομένους και στις δύο πλευρές.



«Δεν πιστεύουμε ότι αυτές είναι καλές business και θέλουμε να αποφύγουμε μια παγκόσμια κούρσα προς τον πάτο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε ότι «οι αδικαιολόγητοι δασμοί… δεν θα μείνουν αναπάντητοι», καθώς η ΕΕ θα «προστατέψει τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας σε κάθε βήμα».

Η Επιτροπή θα προτείνει την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα» και για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες που επί του παρόντος στην ΕΕ είναι λίγο κάτω από το 2% του ΑΕΠ πάνω από το 3% του ΑΕΠ και αυτό σημαίνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερες επενδύσεις κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας για τις αμυντικές επενδύσεις.

«Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «ελεγχόμενα και υπό όρους». Επιπλέον, είπε ότι η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρύτερο πακέτο εξατομικευμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση της ειδικής κατάστασης κάθε κράτους μέλους. Τόνισε, ακόμη, ότι «για ένα τεράστιο πακέτο 'Αμυνας χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον καθορισμό των επενδυτικών μας προτεραιοτήτων» και αυτό θα επιτρέψει επενδύσεις σε αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητα.

