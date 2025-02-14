Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια γεωπολιτκή σκακιέρα, καθώς 90λεπτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέτρεψε τα δεδομένα και έθεσε τις προϋποθέσεις για μία πιθανή επίλυση του Ουκρανικού και αποσυμπίεση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο Tass, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενημέρωσε το ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας για τις λεπτομέρειες του τηλεφωνήματός του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να εκτιμηθούν οι επόμενες κινήσεις στη σκακιέρα.

Οι δύο πρόεδροι μίλησαν τηλεφωνικά την Τετάρτη και συζήτησαν κυρίως μία πιθανή λύση για το ουκρανικό, αλλά και την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

