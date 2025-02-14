Ρούτε: Η Ευρώπη να καταρτίσει απτά σχέδια για την Ουκρανία, αν θέλει λόγο στις διαπραγματεύσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισήμανε σήμερα Παρασκευή ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να καταρτίσουν συγκεκριμένα σχέδια για την Ουκρανία αν θέλουν να έχουν λόγο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα.

«Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που πρέπει να κάνουν οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι είναι να συγκροτήσουν συγκεκριμένα σχέδια (...) και μετά θα είναι μέρος της συζήτησης», τόνισε ο Ρούτε ενόψει της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Το ουκρανικό και οι προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Διάσκεψης, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τους νατοϊκούς συμμάχους των ΗΠΑ, επικοινωνώντας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ανακοινώνοντας την έναρξη συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

