Ρωσία: Ένας τραυματίας από θραύσματα ουκρανικού UAV στην περιφέρεια Βαρόνεζ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον της περιφέρειας Βαρόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αιθανόλης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θραύσματα UAV, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του εργοστασίου, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram. Διευκρίνισε πως η κατάσταση του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία και ότι δέχεται ιατρική φροντίδα.

Ο περιφερειάρχης Γκούσεφ δήλωσε ότι περίπου 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στον ουρανό της περιοχής και ότι θραύσματα έπεσαν σε βιομηχανικό συγκρότημα, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών.

Το ενημερωτικό κανάλι Baza στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο πρόσκειται στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του εργοστασίου παραγωγής αιθανόλης στην κοινότητα Κράσνε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τη συγκεκριμένη αναφορά.

Το Κίεβο έχει διαμηνύσει πως οι επιθέσεις του με UAV εναντίον ρωσικών εδαφών στοχεύουν υποδομές που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας και ότι εξαπολύονται εν είδει αντιποίνων για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

