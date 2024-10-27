Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε τρεις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει εδώ και πάνω από έναν μήνα τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν στο Χάρετ Σάιντα, άλλοι επτά στο Αΐν Μπάαλ και πέντε στο Μπουρτζ αλ Σεμάλι.

Νωρίτερα, το υπουργείο ανέφερε ότι στο Αΐν Μπάαλ σκοτώθηκαν τρεις διασώστες μιας οργάνωσης που συνδέεται με το σιιτικό κόμμα Αμάλ, σύμμαχο της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, από «επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην έδρα της Ένωσης Αλ Ρισάλα».

Πηγή: skai.gr

