Βρετανία: Ο Λάμι συνομίλησε με τον Ισραηλινό και τον Ιρανό ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι μίλησε σήμερα, ξεχωριστά, με τους ομολόγους του από το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκοντας να αποτρέψει την κλιμάκωση που θα οδηγούσε σε έναν «καταστροφικό» περιφερειακό πόλεμο.

«Σήμερα, είχα σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών (Ίσραελ Κατζ) και τον Ιρανό (Αμπάς Αραγτσί). Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να πιέζει για αποκλιμάκωση και τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και τη Γάζα» ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

«Ένας περιφερειακός πόλεμος θα ήταν καταστροφικός και δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», πρόσθεσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

