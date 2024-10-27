Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, στη χώρα επικρατεί μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρει η WSJ στην πολιτεία-κλειδί Τζόρτζια, τα συναισθήματα των ψηφοφόρων εκδηλώνονται έντονα, καθώς η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούν προεκλογικές συγκεντρώσεις, αναδεικνύοντας τον βαθύ διχασμό που αισθάνονται οι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Wall Street Journal, το 87% των ψηφοφόρων φοβάται ότι η Αμερική θα υποστεί μόνιμη ζημιά αν χάσει ο υποψήφιος που υποστηρίζουν. Από αυτούς που υποστηρίζουν τη Χάρις, το 57% δηλώνει ότι φοβάται σε περίπτωση που κερδίσει ο Τραμπ, ενώ το 47% των υποστηρικτών του Τραμπ εκφράζει τον ίδιο φόβο αν κερδίσει η Χάρις.

Η ανησυχία για πιθανή βία είναι επίσης υψηλή, με τους μισούς ψηφοφόρους να πιστεύουν ότι είναι πιθανές οι ταραχές, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη, με τον Τραμπ να προηγείται οριακά, εντός όμως του περιθωρίου σφάλματος. Ακόμη και ο διάσημος αναλυτής εκλογών, Nέιτ Σίλβερ, εξέφρασε αβεβαιότητα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουριά τον νικητή.

Με το διακύβευμα να είναι τόσο υψηλό και οι δύο καμπάνιες έχουν σκληρύνει τη ρητορική τους σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Η Καμάλα Χάρις χαρακτήρισε τον Τραμπ «φασίστα», ενώ ο Τραμπ την κατηγόρησε ως «κομμουνίστρια» και «απειλή για τη δημοκρατία». Ο Έλον Μασκ, ο οποίος κάνει εκστρατεία υπερ του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, προειδοποίησε ότι «αν χάσει ο Τραμπ, το μέλλον της χώρας είναι σε κίνδυνο και ενδέχεται να μην υπάρξουν άλλες εκλογές».

Αυτή η ρητορική φόβου φαίνεται να αποδίδει, με την πρόωρη ψηφοφορία να σημειώνει ρεκόρ. Πάνω από 38 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει πριν από την Ημέρα των Εκλογών, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Στην Τζόρτζια, η προσέλευση ψηφοφόρων σημειώνει ρεκόρ καθημερινά από τότε που ξεκίνησε η πρόωρη ψηφοφορία στις 15 Οκτωβρίου, με ψηφοφόρους σε μικτές πολιτικά περιοχές, όπως η Μαριέττα και η Μαρικόπα, να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επόμενες εβδομάδες.

Η στενή εκλογική αναμέτρηση έχει αφήσει τους επαγγελματίες του πολιτικού χώρου αβέβαιους για το τι να περιμένουν. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι στρατηγικοί αναλυτές εκφράζουν τόσο αυτοπεποίθηση όσο και αβεβαιότητα, καθώς εξετάζουν τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Οι εκλογικοί αναλυτές διατυπώνουν κάποια καίρια ερωτήματα:

Υποεκτιμώνται οι ψηφοφόροι του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις, όπως συνέβη στο παρελθόν, ή υπερεκτιμώνται σε μια προσπάθεια διόρθωσης των προηγούμενων λαθών;

Υπάρχει μια αόρατη αύξηση γυναικών ψηφοφόρων λόγω του δικαιώματος στην άμβλωση ή μια αύξηση ανδρών ψηφοφόρων που ελκύονται από τη μη συμβατική ρητορική του Τραμπ;

Καθώς η αναμέτρηση παραμένει στο χείλος του ξυραφιού, ακόμη και ένα μικρό γεγονός, μια αναταραχή λόγω καιρού σε πολιτεία-κλειδί ή ένα σκάνδαλο της τελευταίας στιγμής θα μπορούσε να είναι καθοριστικό.

Καθώς οι αριθμοί πρόωρης ψηφοφορίας συνεχίζουν να αυξάνονται, η χώρα παραμένει σε αγωνία, με πολλούς ψηφοφόρους να αισθάνονται ότι το διακυβεύμα είναι πρωτοφανές.

Σε συγκέντρωση της Χάρις, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προσπάθησε να κινητοποιήσει το πλήθος, προειδοποιώντας ότι η συμπεριφορά του Τραμπ μπορεί να φαίνεται «αστεία», αλλά η προεδρία του θα ήταν επικίνδυνη. Πολλοί στο πλήθος εξέφρασαν την άποψη ότι οι φετινές εκλογές είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες, με το αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη σημασία από απλά θέματα φορολογίας ή κοινωνικής πολιτικής.

Στη συγκέντρωση του Τραμπ στη Τζόρτζια, χιλιάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν για να τον ακούσουν. Πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ πιστεύουν ότι έγινε νοθεία στις εκλογές του 2020 και φοβούνται ότι μια ακόμα ήττα Τραμπ θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της αμερικανικής δημοκρατίας.

Οι τελευταίες ημέρες των εκλογών του 2024 έχουν φέρει τους ψηφοφόρους σε κατάσταση έντονου άγχους και προσδοκίας. Με την αναμέτρηση να είναι τόσο αμφίρροπη και τη ρητορική τόσο έντονη και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τις πιο κρίσιμες εκλογές στην σύγχρονη αμερικανική ιστορία.

Η WSJ επισημαίνει ότι «καθώς οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, το έθνος κρατάει την ανάσα του, περιμένοντας το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να καθορίσει το μέλλον της χώρας για τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.