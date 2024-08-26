DW: Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι πολιτικοί τόνοι μετά το Ζόλινγκεν

«Φτάνει πια!». Με αυτό το μήνυμα σε υψηλούς τόνους απευθύνθηκε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς προς τον καγκελάριο Όλαφ Σολτςhttps://www.skai.gr/tags/olaf-solts και την κυβέρνησή του, κατηγορώντας τους για «αφελή μεταναστευτική πολιτική» με φόντο την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν με τρεις νεκρούς.



Με ανάρτησή του χθες, Κυριακή, στην ιστοσελίδα του και με σχετικό μέιλ προς τους υποστηρικτές του εξέθεσε χθες ο Φρίντριχ Μερτς τις προτάσεις του, απόλυτες και αυστηρές: Ζητά εκτός από μαζικές απελάσεις σε Συρία και Αφγανιστάν, να σταματήσει πλήρως η αποδοχή αιτημάτων ασύλου από αυτές τις χώρες, χωρίς όμως να προχωρά σε πιο συγκεκριμένες σκέψεις για τη νομική και πρακτική υλοποίησή τους.



Πάντως και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το Ζόλινγκεν, όπου βρίσκεται σήμερα για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης της Παρασκευής, εξέφρασε την πρόθεσή του να επιταχύνει περαιτέρω τις απελάσεις και, αν χρειαστεί, να δημιουργηθεί νέο νομικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια πρόθεση που έχει εξαγγελθεί εδώ και μήνες, τόσο από τον ίδιο όσο και από την υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Όπως είπε ο καγκελάριος, απαιτείται «συνέπεια» στην επιβολή των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις απελάσεις και οι απελάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του «Δουβλίνου» προς τις πρώτες χώρες υποδοχής θα πρέπει να προχωρήσουν.



Tαυτόχρονα εξήγγειλε νέα και αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή στη Γερμανία, και συγκεκριμένα για τη χρήση μαχαιριών. Όσο για τον απόηχο του χτυπήματος στο Ζόλινγκεν ανέφερε ότι αυτή η «τρομοκρατική πράξη» είχε ως στόχο «όλους μας» και τον «τρόπο ζωής μας».

Την Τρίτη συνάντηση Σολτς-Μερτς

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές από τους κόλπους των Χριστιανοδημοκρατών, αύριο, Τρίτη, θα συναντηθούν στην καγκελαρία στο Βερολίνο ο Όλαφ Σολτς με τον Φρίντριχ Μερτς. Πρόκειται για προγραμματισμένη συνάντηση εδώ και καιρό, διότι όπως λένε οι ίδιες πηγές, ο Φρίντριχ Μερτς «είχε ανάγκη να πληροφορηθεί για ορισμένα θέματα». Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ζόλινγκεν, η διαχείριση του μεταναστευτικού αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο.



Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ARD ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, ζήτησε επίσης μόνιμους ελέγχους στα σύνορα και απορρίψεις αιτημάτων ασύλου με συνέπεια, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων για το άσυλο, μιας και υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου είναι η χώρα πρώτης υποδοχής. Στην περίπτωση του φερόμενου δράστη, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, πρώτη χώρα εισόδου ήταν η Βουλγαρία, δεν απελάθηκε όμως εκεί όταν έπρεπε εντός του 2023, γιατί κατάφερε να διαφύγει των γερμανικών αρχών.

Η Ακροδεξιά «επωφελείται» από το Ζόλινγκεν

Ταυτόχρονα ανεβαίνουν οι τόνοι και στο πεδίο της Ακροδεξιάς, η οποία καλπάζει με ποσοστά από 30% έως 34% στην ανατολική Γερμανία, όπου διεξάγονται εκλογές τις επόμενες εβδομάδες, την 1η Σεπτεμβρίου σε Σαξονία και Θουριγγία και στις 22 Σεπτεμβρίου στο Βρανδεμβούργο.Σπεύδει πάντως το AfD κατά πολλούς αναλυτές να εργαλειοποιήσει για εκλογικά οφέλη την τρομοκρατική επίθεση στο Ζόλινγκεν.



Ήδη η συμπρόεδρος του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία Αλίς Βάιντελ, μιλώντας στο ZDF, δήλωσε ότι ζητά εδώ και τώρα «ένα μορατόριουμ», και συγκεκριμένα «να σταματήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια η αποδοχή και πολιτογράφηση μεταναστών. Επιπλέον να κλείσουν τα σύνορα και οι ομάδες ατόμων με υψηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας, κυρίως με καταγωγή από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία να απελαθούν».



Μέσω της πλατφόρμας Χ αναφέρει ότι μόνο η Εναλλακτική για τη Γερμανία μπορεί να δώσει λύσεις για το μεταναστευτικό, τις απελάσεις και την ασφάλεια. Ρίχνει τα βέλη της επίσης και στους Χριστιανοδημοκράτες, λέγοντας ότι δεν είναι ο βασικός αντίπαλος της συγκυβέρνησης, γιατί πολλά προβλήματα ξεκίνησαν υπό τη δική τους ηγεσία, και συγκεκριμένα από το 2015 επί Μέρκελ.

