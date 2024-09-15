Ζελένσκι: Η εισβολή στο Κουρσκ συνέβαλε στην ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα του ότι η ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ συνέβαλε στην ανταλλαγή με τη Ρωσία αιχμαλώτων πολέμου, τη δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες.
Στη νυχτερινή του ομιλία μέσω βίντεο, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ουκρανικές δυνάμεις του το έργο τους στις ανταλλαγές κρατουμένων και πρόσθεσε: «Συγκεκριμένα, η επιχείρηση μας στην περιοχή του Κουρσκ έδωσε την απαραίτητη ώθηση».
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αντάλλαξε με την Ουκρανία από 103 αιχμαλώτους πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνονται Ρώσοι στρατιώτες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επίθεσης στην περιφέρεια Κουρσκ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο υποδέχτηκε 103 στρατιώτες στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης ανταλλαγής ανάμεσα στις δύο χώρες μέσα σε δύο ημέρες.
