ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στη Γεωργία για την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα νέες κυρώσεις και απαγορεύσεις στην χορήγηση θεωρήσεων σε Γεωργιανούς, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων σε δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους και σε δύο μέλη ενός φιλορωσικού ακροδεξιού κινήματος στη χώρα, που εμπλέκονται όπως αναφέρει η Ουάσιγκτον στη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων.

Μεγάλες διαδηλώσεις είχαν γίνει στη Γεωργία την άνοιξη με αφορμή τον νόμο περί «ξένων πρακτόρων», τον οποίο το κοινοβούλιο της χώρας του Νοτίου Καυκάσου είχε ψηφίσει τον Μάιο, παρά τις επικρίσεις, μεταξύ άλλων και από Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ήταν αυταρχικός και εμπνευσμένος από το Κρεμλίνο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι οικονομικές κυρώσεις στοχεύουν τον επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας της Γεωργίας Ζβιάτ Χαραζισβίλι και τον αναπληρωτή του, Μίλερι Λαγκαζάουρι, οι οποίοι επέβλεπαν τις δυνάμεις ασφαλείας που κατέστειλαν βίαια τις διαδηλώσεις.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Χαραζισβίλι συμμετείχε προσωπικά σε σωματική και λεκτική κακοποίηση των διαδηλωτών.

Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης ο Κονσταντίνε Μογκόζια, ιδρυτής της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Alt-Info, και ο συνεργαζόμενός μαζί της, Ζουράμπ Μακαρίτζε, γνωστή προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, κατηγορώντας τους για ενίσχυση της παραπληροφόρησης και διάδοση ρητορικής μίσους και απειλών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε επίσης νέους περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε περισσότερους από 60 Γεωργιανούς, οι οποίοι, όπως αναφέρει, ήταν υπεύθυνοι για την υπονόμευση της δημοκρατίας, όπως και μέλη των οικογενειών τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό διαδηλωτών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, χωρίς να κατονομάσει αυτούς που επλήγησαν από τις απαγορεύσεις.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλλει προηγουμένως απαγορεύσεις στην χορήγηση βίζας σε μέλη του κόμματος ‘Γεωργιανό Όνειρο’, βουλευτές, στις αρχές επιβολής του νόμου και ιδιώτες, λόγω του νόμου περί ‘ξένων πρακτόρων’ και τον τρόπο που αντιμετώπισαν τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η συζήτηση για τον νόμο περί ‘ξένων πρακτόρων’ θεωρήθηκε ως μια δοκιμασία του εάν η Γεωργία, που επί τρεις δεκαετίες ήταν μεταξύ των πιο φιλοδυτικών κρατών διαδόχων της Σοβιετικής Ένωσης, θα συνεχίσει να προσανατολίζεται προς την Δύση ή θα στραφεί πιο πολύ προς την Ρωσία.

Το κόμμα ‘Γεωργιανό Όνειρο’, το οποίο ελέγχει το κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η νομοθεσία ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην ξένη χρηματοδότηση των ΜΚΟ και να προστατευθεί η κυριαρχία της χώρας.

Η Ουάσινγκτον έχει επικρίνει εδώ και καιρό τον νόμο και έχει ξεκινήσει επανεξέταση της διμερούς συνεργασίας με τη Γεωργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

