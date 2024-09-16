Η πορτογαλική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα τη συνδρομή του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (rescEU) για να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας. Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη αναμένονταν το απόγευμα στην Πορτογαλία, δύο από την Ισπανία και δύο από τη Γαλλία, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Περίπου 2.300 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να θέσουν υπό έλεγχο 26 ενεργές εστίες, ενώ η χώρα έχει κηρυχθεί σε «κατάσταση συναγερμού» εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν.

Τουλάχιστον τέσσερα σπίτια κάηκαν στα περίχωρα της πόλης Αλμπεργκαρία-α-Βέλια, στην περιφέρεια Αβέιρο (βορειοδυτικά) όπου 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα μέτωπα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε τρεις αυτοκινητοδρόμους, ενώ οι αρχές εκκένωσαν κοινότητες για προληπτικούς λόγους.

Η Πορτογαλία είχε βιώσει φέτος ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν καεί 103.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί στο 1/3 της περυσινής και είναι επτά φορές μικρότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών.

Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους, η χώρα δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στον τομέα της πρόληψης και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

