Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακατέλαβε δέκα χωριά από τους Ουκρανούς μέσα σε δύο ημέρες στην ρωσική περιοχή του Κουρσκ, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ελέγχουν περίπου εκατό κατοικημένες περιοχές μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν τον Αύγουστο σε αυτή τη συνοριακή περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια των επιθετικών επιχειρήσεων, μονάδες της ομάδας στρατευμάτων «Βορράς», απελευθέρωσαν 10 τοποθεσίες σε δύο ημέρες», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει την αντεπίθεση στη ρωσική δυτική περιοχή του Κούρσκ, όπου το Κίεβο είχε εξαπολύσει μια μεγάλη εισβολή τον περασμένο μήνα.

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία ανέμενε μια αντεπίθεση.

Πριν λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι «η εισβολή της Ουκρανίας στο Κουρσκ στόχευσε να σταματήσει την προέλασή μας στο Ντονμπάς. Ο εχθρός απέτυχε. Οι δυνάμεις μας σταθεροποίησαν την κατάσταση και άρχισαν να απωθούν τον εχθρό από τη Ρωσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

