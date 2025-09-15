Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο Kalibr από πυρηνικό υποβρύχιο στη Θάλασσα του Μπάρεντς - Δείτε βίντεο

Πρόκεται για ρουκέτα με την ονομασία "Kalibr" και εκτοξεύτηκε από το υποβρύχιο "Arkhangelsk", στη θάλασσα του Μπάρεντς στον Αρκτικό Ωκεανό

Το υποβρύχιο «Αρχάγγελος»

Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστικό πλήγμα με τον πύραυλο "Kalibr" κατά τη διάρκεια των ασκήσεων «Zapad», σύμφωνα με το Interfax.

Η δοκιμή από το πυρηνικό υποβρύχιο "Arkhangelsk" εναντίον προκαθορισμένου στόχου σε υποθαλάσσια θέση στη Θάλασσα του Μπάρεντς στον Αρκτικό Ωκεανό πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων "Zapad" με τη Λευκορωσία, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δείτε το βίντεο με την εκτόξευση που πραγματοποίθηκε το πρωί της Δευτέρας:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία λευκορωσία Αρκτική πύραυλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark