Αραβικός Σύνδεσμος: «Το Κατάρ δεν είναι μόνο του»

«Το Κατάρ δεν είναι μόνο του. Όλος ο αραβικός και ο ισλαμικός κόσμος το υποστηρίζει». Με αυτές τις απλές φράσεις ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Άχμαντ Αμπούλ Γιέτ, συνόψισε με απόλυτη πληρότητα το κλίμα που επικρατεί στη σημερινή έκτακτη παναραβική-πανισλαμική συνδιάσκεψη που γίνεται στην Ντόχα μετά από πρωτοβουλία του Κατάρ, στο πλαίσιο των μέτρων αντίδρασης που έλαβε κατά της ισραηλινής επιδρομής της 9ης Σεπτεμβρίου, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.



Το περιεχόμενο του ψηφίσματος, που αναμένεται να υιοθετηθεί σήμερα, διαμορφώθηκε χθες κατά τις προπαρασκευαστικές επαφές των υπουργών Εξωτερικών των χωρών που συμμετέχουν στην διάσκεψη.



Σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαντίντ που επικαλείται καλά πληροφορημένες διπλωματικές πηγές, πέρα από την καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης και την έκφραση απόλυτης αλληλεγγύης με το Κατάρ , στο ψήφισμα θα τονίζεται ότι «η ισραηλινή επιθετικότητα θέτει σε κίνδυνο την διατήρηση των συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεών του με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες της περιοχής». Θα τονίζεται μάλιστα, ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει να εφαρμόζει την ίδια τακτική, όχι μόνο στο μέτωπο της Γάζας , αλλά και στην Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στη Συρία, στον Λίβανο και στην Μέση Ανατολή γενικότερα, τότε θα μειωθούν οι πιθανότητα σύναψης «και άλλων ανάλογων συμφωνιών εξομάλυνσης σχέσεων στο μέλλον».

Προς έναν μουσουλμανικό περιφερειακό αμυντικό μηχανισμό;

Ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό, στοιχείο που αναμένεται να περιληφθεί, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι το ψήφισμα θα κάνει λόγο για την «υποχρέωση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών της περιοχής να υπερασπιστούν όλες μαζί όποια χώρα θα δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ». Ωστόσο, δεν αναμένεται να ανακοινωθούν περαιτέρω πρακτικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, επισημαίνει το λιβανικό μέσο.



Οι διαρροές αυτές συμπληρώνουν πρόσφατες λεπτομερείς αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ, που φέρουν την Αίγυπτο να προωθεί το τελευταίο διάστημα την ιδέα σύστασης ενός κοινού αραβικού περιφερειακού αμυντικού μηχανισμού, ενός «αραβικού ΝΑΤΟ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν ισραηλινά ρεπορτάζ. Μάλιστα, η Αίγυπτος προσφέρεται να φιλοξενήσει στο Κάιρο την έδρα του αμυντικού φορέα και να συνδράμει την παναραβική δύναμη με 20.000 στρατιωτικό προσωπικό.



Παράλληλα, και ενώ πλησίαζε η ημέρα της σημερινής διάσκεψης, πλήθυναν οι ειδησεογραφικές αναφορές στο Ισραήλ ότι το Ιράν δείχνει πρόθυμο να συνεργαστεί με τις φιλοδυτικές μοναρχίες του Κόλπου και την Τουρκία για την δημιουργία ενός «κοινού αντι-ισραηλινού άξονα» χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η εφαρμογή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.



Τέλος, οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά την χθεσινοβραδινή του άφιξη στην Ντόχα, ότι «το Ισραήλ είναι ο κοινός κίνδυνος, που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την Μέση Ανατολή», βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με το κλίμα μουσουλμανικής συσπείρωσης, που επικρατεί στην διάσκεψη.



Πηγή: Deutsche Welle

