Η Ρωσία προειδοποίησε τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά κράτη ότι θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε κράτος επιδιώξει να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά από αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε την ιδέα να δαπανήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας και μπλόκαραν 300-350 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως ευρωπαϊκά, αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που τηρούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Reuters ανέφερε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης της άμυνας της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα που σχετίζονται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη.

Το Politico ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την ιδέα της χρήσης μετρητών από ρωσικές καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που κατέχει η Ρωσία κατά τη λήξη τους, για τη χρηματοδότηση ενός «Δανείου Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα καταδιώξει τα κράτη της ΕΕ, καθώς και τους Ευρωπαίους εκφυλισμένους από τις Βρυξέλλες και τις μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, μέχρι το τέλος του αιώνα», έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα διώξει τα ευρωπαϊκά κράτη με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα πιθανά διεθνή και εθνικά δικαστήρια», καθώς και «εξωδικαστικά», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή από τη Δύση και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

