Νέες λέξεις προστέθηκαν στα απαγορευμένα της Βόρειας Κορέας, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κηρύξει πόλεμο στις δυτικό και νοτιοκορεατικό λεξιλόγιο της μπουρζουαζίας, με πολύ βαριές συνέπειες για τους παραβάτες.

Το καθεστώς πρόσφατα απαγόρευσε επίσημα «αστικές λέξεις» όπως «χάμπουργκερ», «παγωτό» και «καραόκε», ως μέρος μιας εκτεταμένης εκστρατείας για την «καθαρότητα της γλώσσας» από κάθε ξένη επιρροή.

Αντ’ αυτού, οι πολίτες και οι (λίγοι) ξένοι επισκέπτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αδέξιες εναλλακτικές για να ζητήσουν χάμπουργκερ ή παγωτό , όπως «διπλό ψωμί με κιμά βοδινού» και «Εσκιμώος» (!).

Αντιστοίχως, το δημοφιλές στην Κορέα καραόκε θα πρέπει πλέον να αναφέρεται περιγραφικά, όπως «μηχάνημα μουσικής με οθόνη».

Μάλιστα, στο νέο θέρετρο του Γουονσάν, οι ξεναγοί έχουν λάβει «λεπτομερείς οδηγίες» με στόχο να διδάξουν στους επαγγελματίες του τουρισμού και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν συνειδητά το βορειοκορεατικό λεξιλόγιο, αποφεύγοντας παράλληλα νοτιοκορεατικές εκφράσεις και ξένες δανεικές λέξεις».

Την τελευταία δεκαετία, η καταστολή στη Βόρεια Κορέα έχει ενταθεί σημαντικά, κάνοντας τη χώρα την πιο αυταρχική του πλανήτη, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την Daily NK, οι αρχές πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια για «αντισοσιαλιστικό» υλικό και εκτελούν δημοσίως ανθρώπους για την παρακολούθηση νοτιοκορεατικών δραμάτων ή την ακρόαση ξένης μουσικής.



