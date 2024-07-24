Εκλογές ΗΠΑ: Η Κάμαλα ήρθε, είδε και τώρα θέλει να νικήσει

Της Αθηνάς Παπακώστα

Πόση διαφορά μπορούν να κάνουν τρεις ημέρες; Στην περίπτωση του κόμματος των Δημοκρατικών… μεγάλη. Μέχρι την Κυριακή η απογοήτευση σε μέλη και ψηφοφόρους κυριαρχούσε. Ο μέχρι εκείνη την ημέρα υποψήφιός τους για τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζο Μπάιντεν, παρέμενε απομονωμένος στο Ντέλαγουερ εξαιτίας του κορωνοϊού και οι φωνές για απόσυρση της υποψηφιότητας του γίνονταν περισσότερες και πιο δυνατές.



Σήμερα, όμως, οι Δημοκρατικοί έχουν αποκτήσει έναν νέο πιθανό υποψήφιο και η ψυχολογία τους φαίνεται πως έχει πια αλλάξει. Τουλάχιστον, αυτό έδειξε ο ενθουσιασμός με τον οποίο υποδέχτηκαν την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, στο Μιλγουόκι όπου και για πρώτη φορά απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών. Σε αυτή της την πρώτη προεκλογική ομιλία φαίνεται να κατάφερε να τους κάνει ξανά να πιστέψουν (ή έστω να ονειρευτούν) πως ο Λευκός Οίκος θα παραμείνει στα δικά τους χέρια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η προεκλογική της εκστρατεία άρχισε και η ίδια πρέπει να καταφέρει να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα ενθουσιασμού ώστε αυτός να μετατραπεί σε ψήφους.



Οι εκλογές του Νοεμβρίου, είπε, είναι «μία επιλογή ανάμεσα στην ελευθερία και το χάος» και δεσμεύθηκε πως η μάχη της είναι για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε η χώρα να μην οδηγηθεί

ξανά πίσω στο «χάος» των ετών διακυβέρνησης Τραμπ.



Επανέλαβε δε και τη στρατηγική της, το αφήγημα που χτίζει σιγά-σιγά αλλάζοντας το εκλογικό τοπίο στη χώρα. Επικαλούμενη την ιδιότητά της ως εισαγγελέα υποσχέθηκε την προεκλογική καταδίωξη του αντιμέτωπου με δικαστικές περιπέτειες και καταδίκες Ντόναλντ Τραμπ. «Ακούστε με, όταν σας λέω πως γνωρίζω το είδος του Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε σημειώνοντας πως ως εισαγγελέας τα είχε βάλει με πολλά «αρπακτικά κάθε είδους».



Όσο εκείνη μιλούσε στο Μιλγουόκι, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, στήριξαν την υποψηφιότητα Χάρις με την ίδια πλέον να εδραιώνει την παρουσία της στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και η Νάνσι Πέλοζι, η τέως πρόεδρος της Βουλής, όχι όμως – ακόμη – ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.



«Οι Δημοκρατικοί προχωράμε μπροστά πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι από ποτέ» υπογράμμισε ο Σούμερ προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που η Χάρις έθεσε υποψηφιότητα παρατηρεί «κύματα ενθουσιασμού σε κάθε του κόμματος».



Μιλώντας στο σημαντικό προπύργιο των Δημοκρατικών, Μιλγουόκι, η Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε μία εκστρατεία «με τη δύναμη του λαού». Εξήγησε δε ότι κατά την προεδρία της θα στηρίξει τη μεσαία τάξη, ενώ έθιξε και το ζήτημα των αμβλώσεων. Ειδικότερα, δεσμεύθηκε ότι θα σταματήσει τις «ακραίες απαγορεύσεις» των Ρεπουμπλικανών επισημαίνοντας πως «οι Δημοκρατικοί εμπιστεύονται τις γυναίκες να λαμβάνουν οι ίδιες αποφάσεις για το σώμα τους».



Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, αυτή της Ipsos για το Reuters, δείχνει πως δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής στις εκλογές του Νοεμβρίου. Η Κάμαλα Χάρις μπορεί να προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ αλλά μόλις με δύο ποσοστιαίες μονάδες διαφορά 44% έναντι 42%.



Το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών έχει αρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της. Ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης τόνιζε πως «είναι ίδια με τον Μπάιντεν, αλλά πολύ περισσότερο ακραία» από εκείνον δηλώνοντας ανοιχτός σε μία τηλεμαχία μαζί της. Και η νέα προεκλογική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις αρχίσε, ξανά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.