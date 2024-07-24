Επειδή αισθάνθηκε γέρος, πως τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του; Επειδή πείστηκε ότι δεν μπορούσε να επικρατήσει στη δεύτερη αναμέτρηση με τον Ντόναλντ Τραμπ; Ο Τζο Μπάιντεν θα αναφερθεί στους λόγους που τον εξώθησαν να αποσυρθεί από την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου και να παραδώσει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος επέλεξε ώρα υψηλής τηλεθέασης, απόψε στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 03:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), για να απευθυνθεί στους Αμερικανούς, να εξηγήσει την απόφασή του, που ήδη συγκαταλέγεται στις πιο θεαματικές πολιτικές ανατροπές της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Η ομιλία, από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, θα είναι αναμφίβολα από τις σημαντικότερες όταν έρθει η ώρα του απολογισμού του.

Ο βετεράνος της αμερικανικής πολιτικής, στα 81 του χρόνια, θα εξηγήσει γιατί αποφάσισε την Κυριακή, με επιστολή που δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, να εγκαταλείψει τον αγώνα - παρότι επέμενε ως εκείνη την ημέρα ότι όχι μόνο θα έφθανε ως το τέλος του δρόμου, αλλά «θα νικούσε» ξανά τον κ. Τραμπ.

Ο κ. Μπάιντεν, που μόλις βγήκε -έπειτα από σχεδόν μια εβδομάδα- από την απομόνωση στο παραθαλάσσιο σπίτι του στην πολιτεία Ντέλαγουερ, μετά την επαναμόλυνσή του από τον νέο κορονοϊό, φαινόταν καταβεβλημένος καθώς κατέβαινε από το αεροσκάφος που τον μετέφερε στον Λευκό Οίκο.

Η υγεία του Δημοκρατικού προέδρου απασχόλησε έντονα τελευταία, καθώς ολοένα περισσότεροι κοινοβουλευτικοί της παράταξής του τον καλούσαν να παραμερίσει.

Η αντιπρόεδρός του Χάρις ρίχτηκε αμέσως, χωρίς να περιμένει, στην εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο. Θα μιλήσει απόψε σε εκδήλωση στην Ιντιανάπολις, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Έχει την υποστήριξη μορφών της παράταξης, ενώ πρακτικά εξασφάλισε ήδη το χρίσμα των Δημοκρατικών, κάτι που αναμένεται απλά να επισημοποιηθεί στο συνέδριο της παράταξης στο Σικάγο τον Αύγουστο, και θα είναι υποψήφια τον Νοέμβριο.

Στην πρώτη ομιλία αυτής που θέλει να είναι ενθουσιώδης και δυναμική εκστρατεία, η κυρία Χάρις αναφέρθηκε στο Ουισκόνσιν στο δικαίωμα στην άμβλωση, στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους Αμερικανούς, στις γονεϊκές άδειες, στη μεσαία τάξη.

«Θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που είναι ελεύθερη, επιδεικνύει συμπόνια, έχει κράτος δικαίου, ή σε μια χώρα όπου επικρατούν το χάος, ο φόβος και το μίσος;» ήταν το ρητορικό ερώτημα που έθεσε, κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Ντόναλντ Τραμπ πως δρα εν ονόματι άλλων δισεκατομμυριούχων και πως με την πολιτική που εννοεί να εφαρμόσει θα οδηγήσει σε αφαίμαξη της μεσαίας τάξης.

Η καλιφορνέζα άλλοτε εισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης στις ατελείωτες δικαστικές περιπέτειες του μεγιστάνα, αντλώντας από την παρτιτούρα που πλέον μοιάζει να παίζει συνολικά το κόμμα: «εισαγγελέας εναντίον εγκληματία».

Ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός της συνεχίζει από την πλευρά του απτόητος τις δικές του ομιλίες, κεφαλαιοποιώντας την ώθηση που του έδωσε το συνέδριο της παράταξής του στο Μιλγουόκι, στο οποίο ενθρονίστηκε και τυπικά υποψήφιος, την περασμένη Πέμπτη, και την ατμόσφαιρα αγαλλίασης των οπαδών του για το γεγονός πως σώθηκε ως εκ θαύματος από την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια.

Θα εμφανιστεί απόψε σε εκδήλωση στη Βόρεια Καρολίνα, προτού απευθύνει ομιλία μεθαύριο Παρασκευή σε εκδήλωση υπερσυντηρητικής οργάνωσης νεολαίας στη Φλόριντα. Κατόπιν, θα πάει στη Μινεσότα, μαζί με τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του Τζ. Ντ. Βανς.

Παρά την ώθηση που του έδωσε το συνέδριο -στο οποίο το κόμμα του επιδίωξε να φανεί απόλυτα συσπειρωμένο-, ο πρώην πρόεδρος υποχρεώνεται να αναθεωρήσει, εν μέρει, την προεκλογική του τακτική, καθώς μέχρι τώρα βασιζόταν στην προβολή του ίδιου ως ενεργητικού ηγέτη, σε αντίθεση με τον γερασμένο πρόεδρο Μπάιντεν.

Αν κάτι δεν του λείπει, αυτό είναι η αυτοπεποίθηση: υποσχέθηκε να αναμετρηθεί με την κυρία Χάρις σε τηλεμαχία και διαβεβαίωσε πως θα είναι «ευκολότερο» γι’ αυτόν να τη νικήσει τον Νοέμβριο.

Οι λιγοστές δημοσκοπήσεις αφού ανέβηκε στη σκηνή η αντιπρόεδρος μολαταύτα δεν επιτρέπουν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως τώρα: φέρουν τους δυο υποψήφιους πολύ κοντά, εντός του ορίου του στατιστικού σφάλματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

