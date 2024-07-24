Πόλεμος στο Σουδάν: Οι ΗΠΑ αναγγέλλουν νέες διαπραγματεύσεις στα μέσα Αυγούστου στην Ελβετία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως συγκάλεσε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που συνεχίζει να σπαράσσει το Σουδάν, τον Αύγουστο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν γνωστοποίησε με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του ότι προσκάλεσε τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) σε συνομιλίες με σκοπό να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, διευκρινίζοντας πως θα αρχίσουν τη 14η Αυγούστου στην Ελβετία.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο επικεφαλής των ΔΤΥ, χαιρέτισε την πρόσκληση του κ. Μπλίνκεν, αναγγέλλοντας τη συμμετοχή της παράταξής του.

«Ανακοινώνω τη συμμετοχή μας στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός που θα διεξαχθούν την 14η Αυγούστου», ανέφερε ο στρατηγός μέσω X χθες βράδυ.

Στις συνομιλίες, με συνδιοργανώτρια τη Σαουδική Αραβία, θα παραστούν η Αφρικανική Ένωση, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ο ΟΗΕ, που θα έχουν ρόλο παρατηρητών, σημείωσε ο κ. Μπλίνκεν.

Σκοπός είναι «να συναφθεί συμφωνία τερματισμού της βίας σε όλη τη χώρα, να επιτραπεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους όσοι τη χρειάζονται και να δημιουργηθεί στέρεος μηχανισμός ελέγχου και επαλήθευσης που θα εγγυηθεί την εφαρμογή της όποιας συμφωνίας», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Το Σουδάν παραμένει βυθισμένο από τα μέσα του Απριλίου του 2023 στον πόλεμο ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις ΔΤΥ, υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει προκαλέσει μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Αρκετοί προηγούμενοι κύκλοι διαπραγματεύσεων, που διεξήχθησαν στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, απέτυχαν.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Μάθιου Μίλερ, σημείωσε πως δεν είναι σε θέση «να αποτιμήσει τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας», συμπληρώνοντας πως «απλούστατα επιδιώκουμε τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Ελπίζουμε ότι ο σουδανικός στρατός και οι ΔΤΥ θα προσέλθουν και θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων (...) κι ότι αυτό θα δώσει την ευκαιρία να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Οι νέες διαπραγματεύσεις, αν διεξαχθούν, δεν θα θίξουν, αντίθετα, «ευρύτερα πολιτικά ζητήματα», φρόντισε να διευκρινίσει ο κ. Μπλίνκεν.

Προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη στο Σουδάν και απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του αλγερινού διπλωμάτη Ραμτάν Λαμάμρα, διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες στη Γενεύη· επικεντρώθηκαν στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην προστασία των αμάχων.

Σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε προχθές Δευτέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο πόλεμος που διαρκεί 15 μήνες στο Σουδάν έχει «καταστροφικές» συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

«Το τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι σ’ αυτόν τον πόλεμο είναι τέτοιο που παρότι παρουσιάζεται ως πόλεμος μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών, στην πραγματικότητα είναι πόλεμος εναντίον του σουδανικού λαού», τόνισε στην έκθεσή της η ΜΚΟ.

Ενώ πολλές άλλες οργανώσεις και οργανισμοί έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους στη χώρα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεχίζουν το έργο τους σε οκτώ πολιτείες του Σουδάν.

Ο πόλεμος μετέτρεψε πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ ρήμαξε τις υποδομές κι έσπρωξε τη χώρα στο χείλος του λιμού.

Κάπου 25,6 εκατομμύρια άνθρωποι —με άλλα λόγια ο μισός και πλέον πληθυσμός του Σουδάν— αντιμετωπίζουν το τρέχον διάστημα «οξεία διατροφική ανασφάλεια», ανέφερε στα τέλη Ιουνίου έκθεση που συντάχθηκε με την υποστήριξη του ΟΗΕ.

Και τα δυο στρατόπεδα έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου, ιδίως επειδή βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους.

Από την αρχή του πολέμου, οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και οι ΔΤΥ έχουν κατηγορηθεί επίσης για λεηλασίες και παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και για την σχεδόν ολοσχερή καταστροφή του ήδη εύθραυστου συστήματος υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

