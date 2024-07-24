Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο στρατιωτικός νόμος παρατείνεται για άλλους 3 μήνες

Το ουκρανικό κοινοβούλιο παρέτεινε τον ισχύοντα στρατιωτικό νόμο και την επιστράτευση που κήρυξε για άλλους τουλάχιστον τρεις μήνες, ως τις αρχές Νοεμβρίου, όπως αναμενόταν, ανέφεραν χθες μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας, επικαλούμενα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.

Η πλειοψηφία των μελών του σώματος ενέκρινε τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θεωρητικά, η ισχύς των δυο μέτρων θα εξέπνεε τη 12η Αυγούστου εάν δεν ανανεωνόταν.

Επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος και διατάχθηκε επιστράτευση μετά την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, όσοι Ουκρανοί υπόκεινται στην επιστράτευση —αφορά όλους τους άρρενες ανεξαιρέτως στο ηλικιακό φάσμα 18-60 ετών— απαγορεύθηκε να εγκαταλείπουν την επικράτεια, πλην εξαιρετικών περιστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

