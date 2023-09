Άρχισαν οι συνομιλίες Πούτιν - Κιμ: «Υποστηρίζω την ιερή μάχη σας με τη Δύση» δήλωσε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κόσμος 09:29, 13.09.2023 linkedin

Ο Κιμ είπε στον Πούτιν πως η Ρωσία διεξάγει έναν ιερό πόλεμο με τη Δύση και ότι οι δύο χώρες θα δώσουν μαζί τη μάχη εναντίον του ιμπεριαλισμού.